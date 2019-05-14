【ＦＯＣＵＳ】北京「六百億」還拖，侵侵「三千億」晒馬恐倒蝕

【ＦＯＣＵＳ】Ａ股上周一（６日）暴瀉近５﹒６％，始作俑者的侵侵終於食髓知味。上周

五（１０日）放言「將不得不採取必要反制」的中國，隱忍不發８０小時後，趕在美股周一

（１３日）開市時祭出「６００億美元」加稅反擊，三大指數無視聯儲年底降息預期陡增齊錄重

創，大豆、棉花等農產品同現暴跌。

除了亮劍時機耐人尋味，人幣中間價亦連跌４日，離岸價更抹去年初至今全部漲幅。眼見美

股重創，侵侵當晚即「出口術」稱，中美貿易談判可能在三四周內達成，「我有種感覺，這將會

非常成功。」

儘管白宮對餘下約３０００億美元中國商品加徵關稅風險仍不容忽視，但鑒於此部分商品構

成與已加稅的「５００億＋２０００億」明顯不同，侵侵恐隨時「偷雞不成反蝕把米」。



＊消費品為主，恐推高美核心通脹＊



北京的「６００億」報復未及侵侵「２０００億」的三分一，且６月１日才正式生效，相當

於為談判留有半個月時間的逃生門，但仍是招招直指侵侵的票倉。無論是加稅２５％的豬牛羊肉

、果汁、酒類，還是加稅２０％的鋁鋼材、橡膠、塑料，最受影響的無疑是農業、工業州。

因應侵侵上周四（９日）聲稱，「將向尚未涉及的餘下３２５億美元中國商品徵收２５％關

稅」，美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）周一在北京「６００億」還擊後不久，即馬不停蹄公布

所涉３８０５種擬加稅商品清單，「晒馬」意味甚濃。

不過，數據就顯示，侵侵正可能犯下大錯，因為此部分商品的構成與已加稅的「５００億＋

２０００億」明顯不同，其主要包括紡織品、鞋類、智能手機、電腦等消費品。高盛就指，美國

前三輪（３４０億、１６０億、２０００億美元）對華加徵關稅的貨品中，多以中間貨物、資本

貨物為主，消費品只佔小部分。

但該行測算，倘若接下來第四輪３０００億美元加稅２５％生效，其中比重最大的類別電腦

、手機、玩具，來自中國的進口量佔比高達８０％或更多，華府難以找到其他進口替代國，意味

美國核心通脹將上升０﹒５個百分點；假設所有關稅都在一年內實施，那麼對核心通脹的總體影

響將達０﹒９個百分點。

此外，關稅戰進一步升級或拖累美國ＧＤＰ高達０﹒４個百分點，倘若引發股市大幅下挫，

負面影響更可能倍增至０﹒８個百分點。



＊官媒火力全開，警惕後續科技戰＊



值得一提的是，自上周五中午美國對華２０００億美元商品加稅正式實施後，官媒一改此前

數論談判進行時的溫和基調，再火力全開。從＜人民日報＞「談，可以！打，奉陪！欺，妄想！

」，到央視的「中國已做好全面應對的準備」，再到＜環球時報＞的「這是一場真正的『人民戰

爭』」，加上鶴叔上周末自揭中國３條底線，或顯示談判基調已變。

隨著大摩將ＭＳＣＩ中國及滬深３００指數相對新興市場的評級，由「增持」下調至「持有

」，各大行紛紛一改年初時的樂觀下調人幣預測，目前最受關注的是：關稅戰會否再借下月大阪

Ｇ２０峰會重演去年１２月的阿根廷「習特會」反轉，以及北京的「工具箱」還有何穩經濟和反

制招術。



＊狂風驟雨難避免＊



關稅戰升級恐持續拖累外貿及加大人幣貶壓，預期繼減稅和降低社保費率提升企業盈利後，

北京將很快再推谷消費、促投資措施；並加大與其他貿易夥伴合作，下月大大訪俄會否簽訂能源

等採購大單倍受關注。

另一方面，北京市發改委周一發布＜糧油市場供應和價格波動應急調控預案＞，以及內地學

生於麻省、斯坦福等美國頂級大學提前錄取及面試計劃名單「全軍覆沒」的兩則消息，更令中美

後續博弈更添變數。

官媒再次引用大大「經歷無數次狂風驟雨，大海依舊在那兒」，後半句固然信心滿滿，但前

半句恐預警前方狂風驟雨難避。（經濟通通訊社 俞瑾）

