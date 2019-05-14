【５Ｇ大時代】全球數據爆炸「速」在必行，５Ｇ八指標撐無限可能

《經濟通通訊社記者俞瑾１４日報道》通訊、煲劇、購物、遊戲、理財……生活在後４Ｇ時

代，日日聽聞「５Ｇ（５ｔｈ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ第五代移動通訊技術）」，以為只是速度

更快一些？那就未免太過ｏｕｔ了。站在互聯網由消費級向產業級演進的分水嶺，５Ｇ到底對普

通人意味著甚麼？於行業乃至大國競爭又有何關鍵？

《經濟通通訊社》將一連四日刊出【５Ｇ大時代】專題，務求令讀者深入淺出了解５Ｇ的緣

起、應用、商機，以及戰略意義、發展現狀、投資價值……今日就先從５Ｇ的前世今生和影響力

說起。



＊從大哥大到４Ｇ，平均移動網速已不凡＊



從８０年代港商手中一部萬人艷羨的「大哥大」，到現時一部智能手機搞掂社交娛樂、衣食

住行、購物理財，移動通訊技術已經歷１Ｇ（基礎語音通信）、２Ｇ（文本╱語言通信）、３Ｇ

（多媒體應用）、４Ｇ（移動互聯網應用）四代演進。

據專業網速測試網站Ｏｏｋｌａ發布的「速度測試全球指數（ＳｐｅｅｄＴｅｓｔ

Ｇｌｏｂａｌ Ｉｎｄｅｘ）」，截至３月，全球移動網絡平均下載速率達２６﹒１２Ｍｂｐｓ

，相當於數分鐘即可下載一部電影。既然快已至此，為何從中國、南韓到美國、歐盟，仍爭相大

撒銀彈競逐５Ｇ？



＊終端指數級增長，天量數據須以ＺＢ計＊



要了解５Ｇ緣起，不得不提及全球「數據爆炸」。以中國為例，２０１８年移動互聯網月獨

立設備數增長近１３％至１３﹒４７億台，無論是分享一張圖片還是下單一餐外賣，所牽涉的行

動數據都近乎天量，更遑論未來更廣泛的高清監控、智能家居、自動駕駛、無人工廠等物聯網終

端。

據估算，到２０３０年，全球連接終端數將達１０００億個（台、部），數據總量將達

２５３７ ＺＢ（１ＺＢ＝１０﹒７億ＧＢ）；到２０４０年，兩項數據更將分別達１０萬億個

（台、部）、１９２６７ ＺＢ。要應付連接終端的指數級增長及所帶動的天量數據，傳輸速度

更快的５Ｇ可謂勢在必行。



＊高鐵通訊、自動駕駛、遠程醫療仍掣肘＊



除了「量」的爆炸，更有「質」的升級。儘管目前依靠４Ｇ網絡已能實現部分智能家居、智

慧城市等應用，但若以高鐵通訊、自動駕駛、遠程醫療３個簡單例子為例，無論是確保３５０公

里時速高鐵的高效通訊、依靠道路高清攝像頭實現車輛全自動駕駛，還是結合ＶＲ及操作機器人

或高清視頻的遠程手術等，都必須依靠高速度、低延遲、穩定性高的５Ｇ網絡。

國際電信聯盟（ＩＴＵ）就列明５Ｇ的八大關鍵技術指標，明確５Ｇ不單是追求速率（分為

體驗速率、峰值速率），還包括移動性、時延、連接數密度、能量效率、頻譜效率、流量密度等

，從而在此基礎上實現三大場景應用的無限可能。



＊更快、更少延遲、更節能支援三大場景＊



據ＩＴＵ定義，未來５Ｇ應用的三大場景分為：一，增強型移動寬帶（ｅＭＢＢ）；二，超

高可靠與低延遲通信（ｕＲＬＬＣ）；三，大規模機器類通信（ｍＭＴＣ）。

簡而言之，ｅＭＢＢ提供更快、更節能的寬帶；ｕＲＬＬＣ減少信號延遲；ｍＭＴＣ確保物

聯網更好地工作。

２０１８年７月，華為公司再發表《５Ｇ時代十大應用場景白皮書》，列出最能體現５Ｇ能

力的十大應用場景：雲ＶＲ╱ＡＲ、車聯網、智能製造、智慧能源、無線醫療、無線家庭娛樂、

聯網無人機、社交網絡、個人ＡＩ輔助、智慧城市。

