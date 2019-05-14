【５Ｇ大時代】「萬物相連」足變革社會，標準之爭中美暫平分秋色

《經濟通通訊社記者俞瑾１４日報道》從３Ｇ時代的「人人相連」，到４Ｇ時代的「人與信

息相連」，５Ｇ時代將迎來「萬物相連（Ａｌｌ ｏｎｌｉｎｅ ｅｖｅｒｙｗｈｅｒｅ）」，

從而令通訊從改變生活，到變革社會。

有鑑於此，不難理解美國總統特朗普４月中為何放言，「５Ｇ競賽美國必須贏（Ｔｈｅ

ｒａｃｅ ｔｏ ５Ｇ ｉｓ ａ ｒａｃｅ Ａｍｅｒｉｃａ ｍｕｓｔ ｗｉｎ）。」



＊龐大產業鏈，投資潛力驚人＊



那麼到底怎樣才算「贏」？可分「明爭」與「暗奪」兩方面看。所謂「明爭」，皆因５Ｇ涉

及的龐大產業鏈涉及上游的基站、機房設備廠商及相應元器件、模塊提供廠商；中游的通信運營

商；下游的終端生產商及相應的行業應用廠商，可謂投資潛力驚人。

據ＩＨＳ、德勤預計，到２０３５年，５Ｇ產業鏈累計投資將達３﹒５萬億美元，其中中國

料佔３０％，５Ｇ應用驅動的行業價值更將達１２﹒３萬億美元。

如能從中佔據領先市場分額，不單將帶動企業盈利及競爭力，創造就業，更將支持國家實際

ＧＤＰ長期可持續增長及提升綜合實力。



＊新標準卡位戰，顯科技實力＊



至於「暗奪」，則是現時中國、美國、歐洲、日韓為首的各方就５Ｇ標準之爭。所謂「一流

企業定標準、二流企業做品牌、三流企業做產品 」，明爭看似熱鬧，其實暗奪才是關鍵。

設立標準，目的是讓全球不同的基站設備商、電信商、手機商所生產的任何設備或提供的任

何服務都能開放互聯，否則任何信號都可能淪為噪音，並恐出現蘋果無法接通華為、中國無法致

電美國的情況。

從２Ｇ時代歐洲的諾基亞、愛立信主導的ＧＳＭ標準獨尊；到３Ｇ時代美國高通主導的

ＣＤＭＡ２０００標準、歐洲日本主導的Ｗ－ＣＤＭＡ標準、中國主導的ＴＤ－ＣＤＭＡ標準三

足鼎立；再到４Ｇ時代標準化機構３ＧＰＰ（成員包括中國、歐洲、日本、韓國、印度等７個通

信標準化制定組織）確定的ＬＴＥ標準，新的５Ｇ標準如何，形同各國科技實力競爭的卡位戰。



＊３ＧＰＰ牽頭，擬明年敲定＊



目前，全球５Ｇ標準頂層設計及資源管理，由聯合國旗下國際電信聯盟（ＩＴＵ）負責，具

體到標準制定的操作，則由民間組織３ＧＰＰ實施。３ＧＰＰ（３ｒｄ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ

Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ Ｐｒｏｊｅｃｔ）的名稱，顯示其歷史可追溯至３Ｇ時代，現時全球

會員超過５５０家公司。

根據ＩＴＵ的時間表，全部５Ｇ標準將於２０２０年確定。基於此，３ＧＰＰ將制定計劃分

為Ｒ１５、Ｒ１６，目前已取得明確進展的是Ｒ１５，待Ｒ１６也敲定後，就將交由ＩＴＵ「背

書」，並正式成為全球第五代國際行動電信系統標準ＩＭＴ－２０２０。

作為５Ｇ首階段標準，Ｒ１５支持５Ｇ應用三大場景中的增強型行動寬頻（ｅＭＢＢ）和超

可靠低時延（ＵＲＬＬＣ）。其本身又分為早期版本（Ｅａｒｌｙ Ｄｒｏｐ），定義非獨立組

網（ＮＳＡ）標準；主要版本（Ｍａｉｎ Ｄｒｏｐ），定義獨立組網（ＳＡ）標準；延遲版本

（ＬａｔｅＤｒｏｐ），定義其他遷移體系結構。

其中早期版本、主要版本和已經分別於去年３月、９月凍結並公布；而原訂去年１２月公布

的Ｒ１５延遲版本最快要待本月才公布。



＊華為、高通各先行拔得一籌＊



那麼，就已經塵埃落定的Ｒ１５早期版本、主要版本而言，中國有無佔據優勢？鑑於「增強

型移動寬帶（ｅＭＢＢ）」是最有可能盡早商用的５Ｇ場景，３ＧＰＰ早在２０１６年即已率先

討論此場景的編碼標準。由於ｅＭＢＢ又分為數據信道（ｄａｔａ ｃｈａｎｎｅｌ）和控制信

道（ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ），前者涉及傳輸甚麼數據，後者涉及怎樣傳輸數據。

經過博弈，華為主導的Ｐｏｌａｒ獲確認為控制信道編碼方案，高通主導的ＬＤＰＣ獲確認

為數據信道編碼方案，有評論認為，此意味著中美暫時於ｅＭＢＢ場景的標準之爭平分秋色。

儘管拿下ｅＭＢＢ場景控制信道編碼方案只是５Ｇ標準的一小部分，但由於華為佔據全部

Ｐｏｌａｒ專利數的超過一半，料能更快地在此基礎上推出商用產品及布局５Ｇ。

德國專利數據庫公司ＩＰｌｙｔｉｃｓ統計顯示，截至４月，全球擁有５Ｇ標準必要專利

（ＳＥＰ）數量排行，華為以１５５４項居首，領先於諾基亞（１４２７）、三星（１３１６）

、ＬＧ（１２７４）、高通（８４６）等。

