《日入而息》長和遭ＧＭＴ狙擊，ＭＳＣＩ擴容，貿易戰升溫港股挫

《今天重點》﹡沽空機構ＧＭＴ表示長和（００００１）隱瞞５７７億元債務以獲較高評級

及廉價信貸

﹡ＭＳＣＩ增２６隻Ａ股入中國指數，包括１８隻創業板；瑞銀指Ａ股納

ＭＳＣＩ權重翻倍，料增千六億增量資金；摩通指ＭＳＣＩ調整料為中國帶

來７１億美元被動流入

﹡外交部王毅稱中美經貿談判應建立在平等基礎之上；華外交部否認立場倒退

，反稱美方在磋商中肆意抬價

﹡人幣兌一美元即期收跌１３３點子，報６﹒８８５４



《即日市況》﹡中美貿易戰升溫，港股全日收２８１２２挫４２８點穿百天線



《深滬股市》﹡貿戰升級人幣貶，外資走資百億，滬綜指收跌０﹒７％



《美元匯價》﹡美元短線承壓，鎊匯繼續偏軟



《公司業績》﹡華君國際（００３７７）九個月虧損３﹒８９億元人民幣，不派息

﹡鳳凰衛視（０２００８）附屬新媒體首季淨虧損擴大至近１﹒２億元人民幣

，不派息

﹡同程藝龍（００７８０）首季純利大跌近８６％，多項開支明顯增加

﹡新華匯富金融（００１８８）首九個月虧損約２６００萬元

﹡金山軟件（０３８８８）首季由盈轉虧，蝕６７７６萬元人民幣

﹡神州租車（００６９９）首季純利升逾７０％至３﹒９億元人民幣

﹡澳優（０１７１７）首季純利升４６％至１﹒５２億元人民幣



《公司資訊》﹡信義能源香港上市據報最多籌逾４４億元；信義能源（０３８６８）明起招

股，入場費約４７４７﹒４元

﹡上實環境（００８０７）獲長春市九台營城污水處理廠商業營運權

﹡太古地產（０１９７２）股價難控制，若對股東有利或考慮回購

﹡迅銷（０６２８８）日本購物網站４６萬帳戶遭黑客攻擊

﹡亞洲電視（００７０７）訂備忘，擬收購深圳市大江電子商務６０％股權

﹡渣打（０２８８８）昨日倫交所回購近１３１萬股，涉資８９５４萬元

﹡百盛（０３３６８）以４２００萬元人民幣中標南昌地鐵站上蓋物業租賃

﹡會德豐（０００２０）商會將再討論豪宅定義，貿易戰暫時影響不大



《國企紅籌》﹡中聯重科（０１１５７）擬斥近３０億元人民幣回購Ａ股

﹡遠洋集團（０３３７７）４月份協議銷售額升４９％

﹡新華保險（０１３３６）首四個月保費收入按年升近１０％

﹡南航（０１０５５）４月旅客周轉量升逾６％，客座率跌１﹒３百分點

﹡中國人壽（０２６２８）首四個月保費收入按年上升６﹒８９％

﹡中廣核新能源（０１８１１）４月份完成售電量１１３２吉瓦時，按年減少

２﹒７％

﹡太保（０２６０１）首四個月壽險保費增加４﹒８％，產險升近１２％

﹡中煤（０１８９８）４月份商品煤銷量按年升３５％，產量升２９％

﹡中冶（０１６１８）首四個月新簽合同額按年升１０％



《神州民企》﹡太陽城集團（０１３８３）聯營獲越南娛樂場及餐飲管理權

﹡研究機構指騰訊（００７００）《和平精英》上架五日收入達２０００萬美

元

﹡吉利集團與戴姆勒成立合資公司，布局網約車市場



《中國要聞》﹡工信部總工程師表示推動５Ｇ增強技術研發及國際標準化

﹡康得新擁百億現金卻無力還債，大股東涉挪用資金被捕

﹡蘇州市對部分區域實施新房三年限售，二手房五年限售

﹡內地首個自貿園區領域高層次論壇２１日至２２日舉辦

﹡內地推動農商互聯，完善農產品供應鏈

﹡上交所調整股票期權限開倉標準，完善風險管理防衝擊

﹡鄭商所表示近期棉花等品種波動較大提醒投資者理性投資

﹡中汽協表示４月內地汽車產、銷按年均跌逾１４％

﹡內地汽、柴油價格每噸降低７５元人民幣

﹡發改委進一步清理規範政府定價經營服務性收費

﹡人行增量續作２０００億ＭＬＦ，利率持平

﹡復旦張江獲科創板受理，上海醫藥為單一最大股東

﹡華為三星專利侵權糾紛系列案在廣東調解結案

﹡中國警告世貿組織或無法繼續存在，矛頭直指美國政策

﹡外交部王毅稱中美經貿談判應建立在平等基礎之上；華外交部否認立場倒退

，反稱美方在磋商中肆意抬價

﹡美國將６間中國科技公司列入禁止敏感技術出口名單；美國貿易代表辦公室

：對華徵稅清單不包括醫藥和稀土；美國或對所有中國產品徵關稅，耿爽稱

徵稅不解決問題

﹡官媒指人幣匯率短期承壓，但不會出現持續大幅貶值

﹡管濤稱市場若對人幣匯率波折過度反應或會被再次打臉

﹡中國出台大豆振興計劃，向農民每畝補貼３４０元

﹡ＩＤＣ表示一季度印度智能手機市場同比增７％小米蟬聯

﹡內地加快完善新能源車整車、電池和充電設施安全標準



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１０５１９﹒２５點



《其他消息》﹡特首周四赴粵出席粵港合作聯席會議和訪問佛山肇慶江門

﹡民主派到特首辦遞信，要求林鄭盡快就修例會面

﹡李慧琼稱未收到信，收到後將研究，對有人受傷表遺憾

﹡政務司司長及保安局長將於下午四時見記者

﹡梁君彥稱有議員提出會談是好事，希望可討論到出路；被問現時局面政府有

否責任，梁君彥稱每個人都有責任

﹡被問會否答應三方會談，林鄭月娥稱需時了解今早情況

﹡廖長江稱歡迎商談，建制派的對話大門一直敞開

﹡謝偉俊稱不應再鬥下去；涂謹申籲進行三方協商會議

﹡涂謹申批政府視鬧雙胞僅立會程序問題，政治視野狹隘

﹡泛民促三方會談，張建宗稱立會程序行政機關不應干預

﹡毛孟靜稱張建宗定義為主席之爭說法語無倫次，感遺憾

﹡石禮謙稱自己無能，將不再擔任法案委員會主持

﹡金管局與泰國中央銀行聯合研究央行發行數碼貨幣；４月份外匯基金境外資

產減少１０５億元

﹡終院就曾蔭權終極上訴聆訊，預料需時一日

﹡畢馬威表示逾五成受訪者考慮在大灣區工作，首選深圳等；逾七成受訪者望

轉工獲加薪兩成以上，金融服務業擬增人手

﹡中原十大屋苑周末錄１２宗成交增五成，創四周新高

﹡美聯表示４月工廈註冊金額８３﹒６億元，創歷史新高

﹡深股通額度全日流走近３６億元；滬股通額度全日流走近７０億元，外資陸

股通走資逾百億

﹡ＭＳＣＩ香港小型股指納入日清、偉能等５隻股份

﹡上水屠房撲殺６０００活豬，食環署表示同時暫停屠宰牛羊

﹡ＬＭＥ張柏廉稱商品「倫港通」分三階段進行，今年內冀先價格聯通

﹡恆指公司推出恆指及國指ＥＳＧ指數；恆指公司表示研究會否推出ＥＳＧ投

資產品，料投資規模需時提升

﹡宏利香港推出可扣稅延期年金，料總回報最高４﹒１％

﹡沽空機構ＧＭＴ表示長和（００００１）隱瞞５７７億元債務以獲較高評級

及廉價信貸

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