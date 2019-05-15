《午市前瞻》港股２８０００至２８８００上落，中央政策影響走勢

《經濟通通訊社１５日專訊》中美貿易談判局勢緩和，美國總統特朗普表示，兩國之間談判

並未破裂，並計劃於６月底的二十國集團峰會與國家主席習近平會面。隔晚美股三大指數全線反

彈，港股亦高開４６點報２８１７１點，重上１００天線（約２８１６３點），之後最高升

２６１點報２８３８３。重磅股友邦（０１２９９）反彈撐起大市，為恆指貢獻７４點。港股半

日收報２８３２６，上升２０４點或上升０﹒７３％，主板成交５０４﹒７１億元。

國企指數報１０８３６，上升７２點或上升０﹒６７％。旺旺（００１５１）今再跌

１﹒３２％報５﹒９７元，為半日最差表現藍籌，連挫３日。

重磅股個別發展，騰訊（００７００）今日收市將公布季績，其下手遊《和平精英》亦傳來

好消息，上架僅５天收入估計已高達１﹒５６億元，刺激股價急揚１﹒２４％，報３７５﹒２元

；友邦走高２﹒７１％，報７７﹒７５元；匯控（００００５）微升０﹒６％，報６６﹒７元；

港交所（００３８８）漲０﹒８９％，報２４９﹒４元；中移動（００９４１）跌０﹒４２％，

報７１﹒８元；建行（００９３９）軟０﹒１６％，報６﹒３２元。



＊手遊股走高，金軟業績撐起飆近６％＊



除了騰訊之外，其他手遊及科技股亦走高，金山軟件（０３８８８）首季收入及毛利分別按

年升３７％及６﹒９％，並獲多間大行看好包括麥格理，今升５﹒５％，報１９﹒１８元；阿里

健康（００２４１）首獲中金給予推薦評級，目標價１０﹒１元，飆７﹒４１％，報８﹒７元；

同程藝龍（００７８０）升４﹒０１％，報１６﹒６２元。

內險股普遍上揚，新華保險（０１３３６）今年首四個月原保險保費收入按年升９﹒６％，

漲２﹒５４％，報３８﹒４元；太保（０２６０１）子公司太平洋人壽保險今年首四個月累計保

費按年升４﹒７６％，股價走高２﹒２４％，報２９﹒６５元；平保（０２３１８）升

１﹒４８％，報８８﹒９５元；國壽（０２６２８）微升０﹒１％，報１９﹒１６元。

美國豬肉期貨出現反彈，加上瑞銀預料美國生豬價格可望繼續上漲，重申對萬洲

（００２８８）的「買入」評級，今揚５﹒１４％，報７﹒７７元，並為半日最佳表現藍籌；其

他豬肉股亦上揚，雨潤食品（０１０６８）急漲１１﹒２％，報１﹒３９元；惠生國際

（０１３４０）升３﹒９％，報０﹒１６元。



＊鐵塔獲中金唱好，升３％最佳國指股＊



鐵塔（００７８８）最新獲中金維持「買入」評級及目標價於２﹒５元，今飆３％，報

２﹒０６元，並成為表現最佳國指股。其他５Ｇ概念股亦有追捧，中通服（００５５２）走高

５﹒１２％，報６﹒３６元；中興通訊（００７６３）升２﹒７１％，報２２﹒７５元；小米

（１８１０）印度市場的智能手機銷量按年增長了８﹒１％，蟬聯當地手機市場銷量冠軍，漲

２﹒９６％，報１０﹒４２元。

受惠中美貿談關係緩和，手機設備股普遍反彈，瑞聲（０２０１８）獲新加坡政府投資公司

增持２６０萬股或０﹒２１％，令持股量增至６﹒０１％﹐今揚１﹒９８％，報４６﹒３元；舜

宇光學（０２３８２）升２﹒３８％，報９０﹒２元；高偉電子（０１４１５）漲４﹒３５％，

報１﹒６８元；丘鈦科技（０１４７８）揚４﹒０７％，報７﹒４２元。

港股今日出現輕微反彈，市場對資金避險需求減少，公用股偏軟，中電（００００２）軟

０﹒７３％，報８７﹒９元；電能實業（００００６）跌０﹒６２％，報５６﹒１元；煤氣

（００００３）走低０﹒４２％，報１８﹒９６元；長江基建（０１０３８）軟０﹒６２％，報

６３﹒６元。



＊李智威：騰訊現價太高，待３６０元才買入＊



港股今日隨著美國總統特朗普就中美貿易戰放軟口風而緩和，港股反彈２００多點。信誠聯

席董事李智威向《經濟通通訊社》表示，港股緩和主要由於兩國領導人都害怕股市大跌，故紛紛

放口風為貿戰降溫。另外，特朗普下月２８日將會與國家主席習近平在二十國集團（Ｇ２０）大

阪峰會見面，屆時會繼續商討貿易戰事宜，或致股市繼續波動。除此以外，李智威強調，中央政

策如存款準備金、減息及減稅降費等政策，都會影響未來股市走勢。他預料港股未來會於

２８０００至２８８００之間上落，投資者宜待港股回落至２８０００點以約三分之一的資金，

分階段入貨。

李智威指出，現時不必看淡股市，建議投資者可買入與中央政策相關的股票，如內房股、內

銀股。騰訊今日收市後將公布業績，他表示並不看好該股，因現時其股價太高，市盈率約３９倍

，應是時候回落，投資者待３６０元才買入。（ｊｔ、ｙｋ）

