《小傳日記》侵侵轉口風，香江顯風騷；跌勢已告終？待ＱＱ揭盎！

《小傳日記》呢個５月份缸友們可以話畀神州花旗兩大國貿易戰消息攪到氹氹轉，噚日

（１４日）先因為神州話有反制而攪到魚缸急挫，各大行紛紛出力唱淡，但隔晚氣氛又再扭轉喎

！侵侵放口風話貿易戰談判無破裂，仲話下個月可能會喺東瀛Ｇ２０峰會同習大大見面，未來能

夠同神州達成協議。加上有消息話花旗國財長努欽計劃再度訪華談判，所以噚晚外圍全面反彈，

其中花旗三大指數各漲約１巴仙，道指收於２５５３２點漲２０７點，標指收高２２點報

２８３４點，納指漲８７報７７３４點。

今日（１５日）魚缸走勢都跟住外圍反彈。今朝高開４９點報２８１７１點之後，已經係全

日最低位，噚日幾個急跌嘅板塊今日都有資金撈底，ＱＱ（００７００）績前又有追捧，加上午

後Ａ場嗰邊愈升愈有，另一重磅ＡＩＡ（０１２９９）亦發力，令魚缸下晝返嚟最多升過３１９

點報２８４４１點！不過，唔知係咪受制於神州公布一連串經濟數據較差，好似規模以上工業增

加值同消費品零售額都唔去唔到「孖屐」預期，加上缸友都等緊ＱＱ份業績，魚缸之後升幅就不

斷收窄，最終全日埋單收報２８２６８，升１４６點，幅度有個半巴仙，主板成交９６１﹒１９

億銀減少近２３巴仙。國貨就收１０８０４，升４０點，升幅近半巴仙。

Ａ場方面，上證收報２９３８，升５５點，升近近２個巴仙，全日成交２２６２億元人仔。

大隻藍戰士普遍向上，其中ＱＱ稍後就會放榜，今日各大行護航下，全日收升近１巴仙，報

３７４銀；ＡＩＡ上日急跌後今日裂口回上，強勢反彈逾２巴仙報７７﹒４銀；生發發

（００３８８）升近半巴仙，報２４８銀；大象（００００５）就升踏前逾半個巴仙，報

６６﹒７銀；噚日做升市奇葩嘅神州移動（００９４１）今日就微跌兩亳半子，報７１﹒８５銀

。



＊科技股跑出金軟型英帥，好轉即撈底萬洲最巴閉＊



幾隻科技股全線跑出，兩隻之前預計會因為關稅遭殃嘅手機設備孖寶今日都齊齊反彈，舜宇

（０２３８２）就升近２巴仙，報８９﹒６銀；瑞聲（０２０１８）跟升逾１巴仙，報４６銀。

丘鈦科技（０１４７８）大升逾７巴仙，報７﹒６４銀；比亞迪電子（００２８５）走高超過

４巴仙，報１３﹒０８銀。

另外，繼之前「孖屐」出摺Ｍｏｎ手機，摺Ｍｏｎ電腦都應運而生。聯想集團

（００９９２）就計劃喺２０２０年出摺Ｍｏｎ電腦刺激今日股價漲逾３巴仙，報６﹒４５銀。

噚日一份研究報告就話，全球手機出貨量首季跌６巴仙，不過作為小米（０１８１０）主要「孖

屐」嘅印度就仍然有７巴仙增長，消息當然令小米股價急升啦，加上小米放風嚟緊會回購一成股

份，亦令缸友今日先搶貨，帶動股價急升近４巴仙，報１０﹒４８銀。

金山軟件（０３８８８）季績雖然由虧轉盈，不過收入同毛利分別按年升３７巴仙及近７巴

仙，雲業務更加升一倍，所以全日股價仍升逾６巴仙，報１９﹒３４銀。

貿戰氣氛有好轉，兩隻喺花旗國有業務嘅萬洲（００２８８）同創科（００６６９）噚日畀

人密密沽之後今日急急反彈，前者仲做埋表現最好藍戰士，急彈逾半成報７﹒７７銀，後者升近

２巴仙報５１﹒３銀。不過，新秀麗（０１９１０）就慘喇，純利大減近五成，今日全日捱沽，

埋單唔見近７巴仙，報６﹒９４銀。

說話一號仔長和（００００１）噚日畀沽空機構ＧＭＴ話佢隱藏５７７億債務，長和噚晚聽

到當然急急澄清，話相關指控不確，話入帳方法符合會計準則，所以今日全日只係唔見３毫半，

報７８﹒４５銀。



＊保費收入增新保高位登，裕元成績差股價急跌趴＊



神州保險佬陸續公布上個月保費收入表現，新華保險（０１３３６）今年首四個月累計原保

險保費收入逾５１５億人仔，按年升近一成，令佢今日鏟高近２巴仙，報３８﹒１５銀。太保

（０２６０１）個仔太平洋人壽保險今年首四個月累計保費逾１０２７億人仔，升咗近５巴仙，

最終今日全日踢高近２巴仙，報２９﹒５銀。今日Ａ場午後表現醒神，內險佬全數起飛。太平

（００９６６）撐起逾１巴仙，報２０﹒７銀。平保（０２３１８）漲逾１巴仙，報８８﹒８５

銀。財險（０２３２８）走高近１巴仙報７﹒９８銀，不過壽仔（０２６２８）表現就未跟上，

全日無升跌，報１９﹒１４銀。

部分體育用品佬派成績表，裕元（００５５１）首季純利只有逾７５４９萬美金按年少近

２１巴仙，最終股價埋尾大劈近１４巴仙報２１﹒６銀。不過，噚日公布被納入ＭＳＣＩ神州指

數嘅李寧（０２３３１）就生猛，反彈踢高逾４巴仙，報１３﹒０４銀。同樣會入ＭＳＣＩ嘅安

踏（０２０２０）亦跟升逾３巴仙，報５２﹒４５銀。細摩上星期三增持特步（０１３６８）

１１８８萬股，今日亦起哄近２巴仙，報４﹒６６銀。



＊孖屐向上彈５Ｇ股價攀，大行料改善車股買盤現＊



今日「孖屐」因為花旗國造好而上行，５Ｇ概念反反覆覆炒上，大行中金最新發表研究報告

，維持鐵塔（００７８８）２﹒５銀「他屐」同「買貨」投資評級，令佢急升近３巴仙，報

２﹒０５銀。其他５Ｇ股今日都普遍造好，熊貓電子（００５５３）漲近１巴仙，收報３銀。京

信通信（０２３４２）飛起逾４巴仙，報１﹒７銀。長飛光纖（０６８６９）踢高近２巴仙，報

１７﹒４銀。中通服（００５５２）升逾４巴仙，報６﹒３１銀。昂納科技（００８７７）升

４巴仙，報４﹒１６銀。

華泰證券預料，今年第二季汽車銷量將會有所改善，雖然中低端競爭會有機會增加，但豪華

消費升級趨勢就唔會減少。今日幾架砵砵車普遍都好生性，好似吉利（００１７５）都升逾１巴

仙，收報１３﹒７６銀。長汽（０２３３３）同樣抽高逾１巴仙，收報５﹒９４銀。比亞迪

（０１２１１）微漲一格報４８﹒５銀。廣汽（０２２３８）就逆市挫近１巴仙，報７﹒８銀。

華晨（０１１１４）表現牛皮，跌兩格報７﹒４６銀。請請！



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