《日入而息》騰訊首季多賺１７％勝預期，啟德跑道地１１１億批出

《今天重點》﹡騰訊（７００）首季純利按年升１７％至２７２億元人幣，勝預期；首季非

通用會計準則盈利２０９﹒３億人幣，按年升１４％；首季智能手機遊戲

收入２１２億人幣按年跌２％，按季升１１％；騰訊首季網絡遊戲收入按年

持平至２８５億人幣，廣告收入升２５％；騰訊首季金融科技及企業服務收

入升４４％

﹡啟德跑道商業地逾１１１億批出，樓面呎價近１﹒３萬；高銀投得啟德舊跑

道地皮，料總投資１６０至１８０億

﹡統計局表示３月規模以上工業企業資產負債率降至５７％；４月工業增加值

增長回落至５﹒４％大遜預期；４月社會消費品零售總額增７﹒２％，遜預

期；４月發電量同比增３﹒８％，增速較上月回落；首４月全國商品房銷售

額增８﹐１％首４月房地產投資增１１﹐９％，增速加快；４月工業增加值

回落主因是增值稅下調；中國經濟應對外部衝擊能力在不斷增強；外部環境

錯綜複雜，國內發展不平衡問題突出；未來ＣＰＩ不會大漲，物價平穩有堅

實基礎；宏觀政策空間仍較大，通脹水平較低



《即日市況》﹡中美對峙局面緩和，港股全日升１４６點收２８２６８收復百天線



《深滬股市》﹡無懼數據差滬指收升１﹒９％，外資結束外逃流入９億



《美元匯價》﹡特朗普又轉口風，談判變數仍大短炒為合；歐元最新報１﹒１１９４╱

９８，日圓最新報１０９﹒３９╱４１



《公司業績》﹡光大水務（０１８５７）上季純利２﹒１億元升１６％，不派息

﹡陽光油砂（０２０１２）首季虧損淨額收窄至２５１２萬加元，不派息

﹡騰訊（００７００）首季純利按年升１７％至２７２億元人幣，勝預期

﹡檳傑科達（０１６６５）首季溢利按年升４２﹒７％



《公司資訊》﹡市傳出售上海「高．尚領域」，長實（０１１１３）經常收出價建議但不代

表接受；李澤鉅無回應沽空機構ＧＭＴ狙擊長和

﹡研推熔斷機制？港交所（００３８８）初步接觸業界討論如何提升市場微結

構

﹡國泰（００２９３）委任米爾頓為獨立非常務董事；國泰航空表示收購香港

快運仍在進行中，冀降低燃油對沖風險

﹡國藝娛樂（０８２２８）引入荷里活製作公司為戰略股東，冼國林重任主席

﹡莊士（００３６７）澄清以呎價２﹒８萬元購上環舊樓業權

﹡銀杏教育（０１８５１）四川建校再獲政府補貼６５００萬元人民幣

﹡南洋集團（００２１２）澄清２０１８年度每股基本及攤薄溢利應重列為

９﹒６２元

﹡嘉里物流（００６３６）成立嘉里咖啡，拓展咖啡貿易業務

﹡匯彩（０１１８０）首季經調整ＥＢＩＴＤＡ按年下跌３９﹒４％

﹡國藝娛樂（０８２２８）佛山影城二期下半年開工，貿易戰不影響與美公司

合作



《國企紅籌》﹡潤地（０１１０９）４月銷售額按年升２５﹒５％；上月斥１２５億元人民

幣收購８幅地皮

﹡太平（００９６６）附屬首四月保費升９％至７９７億元人民幣

﹡光大國際（００２５７）取得湖南及遼陽垃圾發電項目，總投資１４億元人

民幣

﹡四川成渝（００１０７）４月份通行費收入按年增加３７﹒５％



《神州民企》﹡吉利（００１７５）回應降薪：中高層幹部自願加入經營共擔激勵機制

﹡騰訊（００７００）首季金融科技及企業服務收入升４４％；騰訊首季非通

用會計準則盈利２０９﹒３億人幣，按年升１４％；騰訊首季智能手機遊戲

收入２１２億人幣按年跌２％，按季升１１％；騰訊首季網絡遊戲收入按年

持平至２８５億人幣，廣告收入升２５％



《中國要聞》﹡４月全國城鎮調查失業率５％，按月跌０﹒２個百分點

﹡內地４月工業原煤、原油、天然氣生產略放緩

﹡首４月全國固定資產投資增６﹒１％，略差預期

﹡統計局表示３月規模以上工業企業資產負債率降至５７％；４月工業增加值

增長回落至５﹒４％大遜預期；４月社會消費品零售總額增７﹒２％，遜預

期；４月發電量同比增３﹒８％，增速較上月回落；首４月全國商品房銷售

額增８﹐１％首４月房地產投資增１１﹐９％，增速加快；４月工業增加值

回落主因是增值稅下調；中國經濟應對外部衝擊能力在不斷增強；外部環境

錯綜複雜，國內發展不平衡問題突出；未來ＣＰＩ不會大漲，物價平穩有堅

實基礎；宏觀政策空間仍較大，通脹水平較低

﹡市場監督管理總局：去年查處侵權假冒案件逾２１萬件

﹡上海銀保監局發布健康險理賠消費提示

﹡平安好醫生攜惠氏建「母嬰＋醫療健康」新生態

﹡康美醜聞波及審計機構正中珠江，兩上市公司拒再聘用

﹡肖鋼稱數據研究表明不存在「一帶一路」債務陷阱

﹡機構料內地ＲＥＩＴｓ規模６０００億美元，最終有望超美

﹡工信部印發２０１９年新能源汽車標準化工作要點

﹡中消協表示網遊防沉迷不力，多款遊戲未對未成年人設限

﹡尼爾森表示一季度中國消費趨勢指數接近歷史高位

﹡國際能源署表示中國２０１８年能源投資全球最高

﹡習近平稱中國願與各國實施亞洲旅遊促進計劃

﹡萬達集團擬於瀋陽投資８００億，助力東北振興計劃

﹡深交所表示切實履行退市主體責任，引導公司積極分紅

﹡人行成功在港發行２００億人幣央行票據；今對農商行降準料釋１０００億

，停逆回購操作；人行上海總部表示長三角將建金融消費糾紛非訴解決機制

；人行表示改善貨幣政策傳導機制，引導加大扶貧信貸投放

﹡貴州將全面取消企業銀行帳戶行政許可，加強帳戶管理

﹡華為發布全球首個ＡＩ－Ｎａｔｉｖｅ數據庫；華為董事長表示願與各國政

府簽署「無監控」協議

﹡美國部分議員擬立法限制中國公民赴美學習及交流

﹡發行上市審核首輪問詢出現「花式回覆」

﹡管濤稱人民幣匯率波動將加大，貨幣政策以穩為主

﹡知識產權局表示啟動國家知識產權強國戰略綱要制定工作

﹡長三角科創走廊成立人工智能產業聯盟

﹡華外交部表示美國是關稅戰始作俑者，中國可以克服衝擊

﹡紅星美凱龍獲阿里戰投，斥逾４３億購Ａ股可換股債

﹡戴德梁行表示ＲＥＩＴｓ持有物業資產的收入等有所提升

﹡樂視網表示裁決支持樂視體育股東前海思拓全部仲裁請求



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１０５６０﹒７１點



《其他消息》﹡公屋富戶政策收緊後，２３％收到遷出通知後交還單位

﹡政府已向逾１１萬個案指示發放款額，目標年底前完成

﹡陳志全指林鄭民望拾級而下，何君堯稱乃議員衝擊所致；陳志全促減立法會

總保安主任工資，批秘書處及保安忘記政治中立

﹡曾咀及黃泥涌道靈灰安置所新骨灰龕位今日開始接受申請

﹡朱凱？批總選舉主任應就遺失新界西選民資料引咎辭職

﹡申訴專員將調查食環署對外判掃街服務的監管及政府對公廁的管理

﹡張建宗稱政府認同食安中心日常運作的個別環節有需要改善

﹡毛孟靜稱民主派從未傾過調整戰略、放棄撤回；明日與建制派開會，底線是

承認涂謹申為主席

﹡建制將派廖長江、陳克勤、麥美娟及張宇人與泛民會談

﹡金管局表示首季信用卡應收帳款按季減少６﹒２％

﹡公共交通費補貼計劃首季政府共補貼４﹒８８億元；政府指仍有３３萬人未

領取１月交通補貼，３２萬人未領２月補貼

﹡渣打調高港元定存利率，最高年利率近２％

﹡深股通額度全日用７﹒８４億元；滬股通額度全日用５﹒１億元，外資結束

連續六日淨賣出

﹡會計師公會表示密切留意逃犯條例修訂，支持港交所提升管治水平

﹡證監會與荷蘭金管局就基金互認安排簽署備忘錄

﹡楊岳橋提出之域外法權法案已取得法律草擬專員證書

﹡律政司決定不就案中８名被告判刑提上訴

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