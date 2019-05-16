《日出而作》道指升１１５點，美推遲汽車關稅，阿里業績勝預期

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５６４８．０２ 升 １１５．９７點╱０．４５％

標普５００ ２８５０．９６ 升 １６．５５點╱０．５８％

納斯達克 ７８２２．１５ 升 ８７．６５點╱１．１３％

倫敦富時１００ ７２９６．９５ 升 ５５．３５點╱０．７６％

法蘭克福ＤＡＸ １２０９９．５７ 升 １０７．９５點╱０．９０％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３７４．２６ 升 ３２．９１點╱０．６２％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．５２，歐元兌美元１．１２０９



《最新資訊》﹡阿里巴巴上季收入９３５億人民幣增長５１％，勝預期

﹡美國４月零售銷售意外下跌０﹒２％

﹡美國里士滿聯儲表示目前沒有充分理由加息或減息

﹡貿易憂慮暫緩美股上揚，兩年期美債息１５個月低位

﹡好淡消息夾雜，美匯無大變動

﹡屯門西地區重新規劃，明年第二季展開

﹡思博系統（０８３１９）料年度純利最多升六成

﹡碧生源（００９２６）料中期虧轉賺最多２﹒１億元人幣

﹡英記茶莊（０８２４１）料年度虧損收窄，行政費用上漲

﹡國務院推進網絡提速降費，支持企業創新

﹡大律師公會１２新舊主席發聯合聲明，批政府一意孤行

﹡張曉明毋須過慮，王志民：修訂落實基本法應有之義

﹡外交部敦促美方停止借安全問題無理打壓中國企業

﹡美國將華為及７０間關聯企業列入貿易管制黑名單

﹡特朗普簽署行政令，阻華為參與美國電訊網絡市場

﹡中國３月減持美債１０４億美元，四個月來首減

﹡傳特朗普推遲決定進口汽車關稅６個月

﹡魏建國達成協議機會仍大，窗口或在下月Ｇ２０峰會

﹡ＧＴ ＳＴＥＬＬ ＧＰ（０８４０２）已向聯交所遞交轉板申請

﹡春立醫療（０１８５８）單髁膝關節假體研究獲政府補助三千萬人幣

﹡高銀金融（００５３０）逾１１１億元投得九龍啟德非工業地皮

﹡渣打（０２８８８）昨日倫交所回購近１３８萬股，涉約９４５２萬元

﹡華君國際（００３７７）擬投資１億元設新印刷包裝生產基地

﹡陽光油砂（０２０１２）擬發２１７８萬股，支付董事費

﹡福森藥業（０１６５２）斥１﹒３２億元人幣購內地工業地擴產

﹡福萊特玻璃（０６８６５）售光伏玻璃合約逾４２億元人幣

﹡綠科科技（００１９５）折讓逾８％配股，籌７５１３萬元

﹡綠寶（０６１８３）擬投資加拿大牛奶製造公司

﹡賽特（００１５３）３０００萬美元購申萬宏源（０６８０６）股份

﹡譚仔母公司東利多去年純利２﹒６７億日圓，銳減９４％



《國企紅籌》﹡東方航空（００６７０）４月載客量增加２﹒５％

﹡國航（００７５３）４月載客量增逾２％

﹡華僑城（０３３６６）合營逾１１億人幣購合肥地皮

﹡越秀地產（００１２３）附屬發住房租賃債籌２０億人幣



《神州民企》﹡蠟筆小新食品（０１２６２）以１﹒８億人幣售福建閑置物業



《中國要聞》﹡中證監將５月１５日確定為「全國投資者保護宣傳日」

﹡中證監與公安機關查獲一股市「黑嘴」跨境操縱市場案

﹡銀保監允許和規範險資參與信用衍生產品業務行為

﹡滬深交易所發布投資者教育指引

