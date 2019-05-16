【ＱＱ績後】摩通維持騰訊目標價４７０元，料遊戲業務將恢復動力

《經濟通通訊社１６日專訊》摩根大通發表研究報告指出，騰訊（００７００）首季的手機

遊戲收入偏軟，主要受到收入確認和內容推出時間等短暫性因素影響，相信負面因素很快便可於

未來數季間轉為正面，摩通對騰訊仍抱持正面的看法，相信其最主要的盈利動力即遊戲業務的前

景將自今年第二季起恢復增長的動力，維持其「增持」評級，目標價為４７０元，預料該公司

２０２０－２１年度每股盈利的複合年均增長率將達３５％。

摩通報告指出，騰訊遊戲業務的流水收入按年增長１０％，但列報收入卻下跌１％，出現有

關差距主要因為確認收入需時，而且該公司近期推出的新遊戲《和平精英》已吸納了大批玩家，

比摩通預期更快取得貢獻。

同時，摩又指出，首季騰訊網上廣告收入按年增速減慢至２５％，主要因為某些電節目播出

時間延誤，令其視頻廣告表現令人失望。摩通對於騰訊廣告業務的前景轉趨審慎，但認為視頻廣

告屬負利潤率的業務，收入疲弱反或有助盈利。

摩通又認為，騰訊金融科技及商業服務收入增長減慢，主要因為缺乏利息收入，撇除此因素

後，雲收入增長率按年比較達９０－１００％，而支付＋金融產品分銷業務的增長率則為６０－

７０％，長期動力仍然穩健。（ｃｌ）



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