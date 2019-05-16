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即市新聞

16/05/2019 17:00

《盤後部署》受制騰訊弱勢及人民幣走軟，港股１０天線見阻力

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國零售數據表現遜預期令隔晚美股低開，惟其後美國總統特
朗普推遲對進口汽車及零件徵收關稅，緩和市場憂慮，令美股三大指數全線收升。道指收
２５６４８點，上漲１１５點或０﹒５％；標指數收高１６點或０﹒６％，報２８５０點；納指
收高８７點或１﹒１％，報７８２２點。
　　恆指方面，今早受累騰訊（００７００）股價走低，低開１５１點報２８１１７，最多跌過
２１７點，再穿百天線（約２８１８４）。不過，其後資金走入中資金融股及本地地產股，加上
Ａ股升幅擴大，終帶領港股由跌轉升，最多漲１１０點。其後騰訊持續受壓令港股升勢收窄，最
終恆指全日收報２８２７５，升６點，全日主板成交９４９﹒８９億元減少約１％。國指收報
１０８１１，升０﹒０７％或升７點。
　　滬指造好，收報２９５５，升１７點或升０﹒５８％，全日成交２２６２﹒０３億元人民幣

　
＊騰訊業績好壞參半，雲服務收入遜色，大行下調目標價＊
　
　　騰訊首季業績好壞參半，雖然按國際審閱業務準則盈利及非通用會計準則（Ｎｏｎ－
ＧＡＡＰ）純利均勝預期，分別錄２７２﹒１億人民幣按年增長１６﹒８３％，及報２０９﹒３
億人民幣升１４﹒２９％，惟收入增長未如理想，僅８５４﹒６５億人民幣，升幅只有
１６﹒２３％，為上市已來新低。
　　是次騰訊單獨披露「金融科技及企業服務」，以反映在支付及雲服務的表現，該業務佔整體
收入２５％僅次於網絡遊戲。首季收入為２１７﹒８９億人民幣按年升４４％，按季持平，但對
比去年「其他業務收入」（即過住包含金融科技及企業服務的分部）增長達八成明幅放緩，現時
公司總裁劉熾平亦表示雲服務仍錄虧損。另外，騰訊遊戲業務收入跌１％至２８５﹒１３億人民
幣，連續三季年增下滑，或亦令市場質疑版號放開仍未為騰訊帶來好轉。
　　多間大行現時下調騰訊目標價，其中高盛下調目標由４３３元下調至４１８元，維持「買入
」投資評級以反映金融科技、雲業務，以及非遊戲增值服務業務更溫和增長的預測，抵銷網絡遊
戲增加的預測。
　
＊人幣弱勢港股難大幅反彈，缺乏催化劑料仍受制十天線＊
　
　　中美貿易戰再有消息傳出，美國財長努欽確實會在不久，與美國貿易代表萊特希澤一同前住
北京繼續與中國的貿易談判。另外，昨晚美國國會眾議院議長佩洛西與萊特希澤會面，市場預料
雙方有討論對華政策，早前佩洛西曾表示同意特朗普對中國貿易政策施加壓力的方向，料本次會
談後，美國將在貿易談判上展示更明確方向。
　　美國財政部公布，中國在３月減持美債達１０４億美元，為四個月來首次，持有債券的數量
亦是２０１７年５月以來的低位。分析指是次減持的目的可能是以出售美元資產、以支持人民幣
匯價。事實上，人民幣連日走弱，今早離岸人民幣就曾見６﹒９１。人民幣走弱令多隻以人民幣
計算資產的股份受壓，短期或拖累港股反彈幅度。現時港股築起一條小型下降軌，惟多次跌穿二
萬八關口後均見支持反映該位置暫有支持，但受累騰訊業績好壞參半，加上缺乏上升催化劑，港
股未來反彈力度成疑，於十天線見阻力（約２８９１３）。（ｓｃ）

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