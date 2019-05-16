《盤後部署》受制騰訊弱勢及人民幣走軟，港股１０天線見阻力

《經濟通通訊社１６日專訊》美國零售數據表現遜預期令隔晚美股低開，惟其後美國總統特

朗普推遲對進口汽車及零件徵收關稅，緩和市場憂慮，令美股三大指數全線收升。道指收

２５６４８點，上漲１１５點或０﹒５％；標指數收高１６點或０﹒６％，報２８５０點；納指

收高８７點或１﹒１％，報７８２２點。

恆指方面，今早受累騰訊（００７００）股價走低，低開１５１點報２８１１７，最多跌過

２１７點，再穿百天線（約２８１８４）。不過，其後資金走入中資金融股及本地地產股，加上

Ａ股升幅擴大，終帶領港股由跌轉升，最多漲１１０點。其後騰訊持續受壓令港股升勢收窄，最

終恆指全日收報２８２７５，升６點，全日主板成交９４９﹒８９億元減少約１％。國指收報

１０８１１，升０﹒０７％或升７點。

滬指造好，收報２９５５，升１７點或升０﹒５８％，全日成交２２６２﹒０３億元人民幣

。



＊騰訊業績好壞參半，雲服務收入遜色，大行下調目標價＊



騰訊首季業績好壞參半，雖然按國際審閱業務準則盈利及非通用會計準則（Ｎｏｎ－

ＧＡＡＰ）純利均勝預期，分別錄２７２﹒１億人民幣按年增長１６﹒８３％，及報２０９﹒３

億人民幣升１４﹒２９％，惟收入增長未如理想，僅８５４﹒６５億人民幣，升幅只有

１６﹒２３％，為上市已來新低。

是次騰訊單獨披露「金融科技及企業服務」，以反映在支付及雲服務的表現，該業務佔整體

收入２５％僅次於網絡遊戲。首季收入為２１７﹒８９億人民幣按年升４４％，按季持平，但對

比去年「其他業務收入」（即過住包含金融科技及企業服務的分部）增長達八成明幅放緩，現時

公司總裁劉熾平亦表示雲服務仍錄虧損。另外，騰訊遊戲業務收入跌１％至２８５﹒１３億人民

幣，連續三季年增下滑，或亦令市場質疑版號放開仍未為騰訊帶來好轉。

多間大行現時下調騰訊目標價，其中高盛下調目標由４３３元下調至４１８元，維持「買入

」投資評級以反映金融科技、雲業務，以及非遊戲增值服務業務更溫和增長的預測，抵銷網絡遊

戲增加的預測。



＊人幣弱勢港股難大幅反彈，缺乏催化劑料仍受制十天線＊



中美貿易戰再有消息傳出，美國財長努欽確實會在不久，與美國貿易代表萊特希澤一同前住

北京繼續與中國的貿易談判。另外，昨晚美國國會眾議院議長佩洛西與萊特希澤會面，市場預料

雙方有討論對華政策，早前佩洛西曾表示同意特朗普對中國貿易政策施加壓力的方向，料本次會

談後，美國將在貿易談判上展示更明確方向。

美國財政部公布，中國在３月減持美債達１０４億美元，為四個月來首次，持有債券的數量

亦是２０１７年５月以來的低位。分析指是次減持的目的可能是以出售美元資產、以支持人民幣

匯價。事實上，人民幣連日走弱，今早離岸人民幣就曾見６﹒９１。人民幣走弱令多隻以人民幣

計算資產的股份受壓，短期或拖累港股反彈幅度。現時港股築起一條小型下降軌，惟多次跌穿二

萬八關口後均見支持反映該位置暫有支持，但受累騰訊業績好壞參半，加上缺乏上升催化劑，港

股未來反彈力度成疑，於十天線見阻力（約２８９１３）。（ｓｃ）

