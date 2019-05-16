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即市新聞

16/05/2019 16:02

【華為風波】商務部回應美封殺華為：反對濫用國家安全概念

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》美國將華為及７０間關聯企業列入黑名單
，今後若沒有美國政府的批准，華為將無法向美國企業購買電子元件。
　　中國商務部新聞發言人高峰在發布會上回應稱，美方簽署行政令，禁止美國企業使用對國家
安全構成風險的企業所生產的電信設備。中方多次強調國家安全概念不應該被濫用，不應該成為
推行貿易保護主義的工具。希望有關國家尊重市場規則，為包括中國企業在內的各國企業創造公
平透明可預期的營銷。
　　關於美方將華為及其７０家附屬公司列入出口管制實體名單的問題。他表示，中方注意到
１５日美國商務部以國家安全為由，將華為公司及其７０家附屬公司列入出口管制名單。同時也
注意到，在５月１３日，美國商務部將部分中國實體列入美國出口管制的實體清單。中方一貫要
求中國企業認真嚴格執行國家中國管制的相關法律法規，履行出口管制的國際義務。在海外經營
過程中，遵守相關國家的法律政策，合法合規開展，我們堅決反對任何國家根據自己的國內法律
，對中國的實行單邊制裁，也反對泛化國家安全概念，濫用出口管理措施。
　　高峰敦促美方停止該做法，為兩國企業開展正常的貿易合作創造條件，避免對中美經貿關係
造成進一步衝擊。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權利。
　　高峰又稱，在第１１輪中美經貿磋商中，雙方進行了坦誠的建設性交流，但令人十分遺憾。
美方單方面不斷升級貿易，使中美經貿磋商嚴重受挫。

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