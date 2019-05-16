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16/05/2019 17:37

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３２億，買工行建行中生製藥沽融創高鑫

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統特朗普針對華為等中資電訊商發出「全國緊急狀態」
，為中美兩國貿易談判氣氛再投下陰霾。港股周四低開１５１點報２８１１７，之後跌勢加劇，
手機設備股及中資電訊股捱沽，恆指最低見２８０５０點跌２１７點，險守兩萬八關口。其後跟
隨Ａ股由跌轉升，並在１００天線（２８１８３）水平反覆向上，最高見２８３７９點升１１０
點。港股最終收報２８２７５，升６點或０﹒０２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３２﹒４１億元人民幣，比周三的２７﹒２５億人民幣，增加
５﹒１６億人民幣或１８﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８）、建設
銀行（００９３９）及中國生物製藥（０１１７７）；淨賣出最多的依次是融創（０１９１８）
、高鑫零售（０６８０８）及萬洲國際（００２８８）。
　　主板成交９４９﹒８９億元，較上日下跌１％，港股通成交９０﹒０７億元，佔總成交
９﹒４８％。
　
＊內銀股續受追捧＊
　
　　市場預期中央將推出刺激經濟措施，以應對中美貿易戰及內地近日的消費數據差過預期，內
銀股繼續獲北水追捧，工行獲９﹒５４億元北水買入，股價升１﹒２８％，建行亦有６﹒０４億
元北水流入，股價上升０﹒４８％。下星期公布季績的中生製藥股價漲５﹒８６％，治療肺動脈
高壓藥獲藥品註冊批件曝光，股價連升第四天，有１﹒４１億元北水流入該股。
　　另外，內地４月份７０大中城市新建商品住宅銷售價格指數按年升１０﹒７％，融創股價上
升０﹒８３％，但約９８９５萬北水流出該股，高鑫零售受惠於阿里巴巴季績，股價大漲
９﹒８５％，但仍遭６６０７萬北水沽出，而萬洲亦有３８９６萬北水流出。（ｓｋ）

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