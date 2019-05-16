【自願醫保】ＡＸＡ安盛推限時優惠，１０元可買基本計劃

《經濟通通訊社１６日專訊》ＡＸＡ安盛將推出１０元自願醫保限時優惠，由即日起至６月

１８日，每逢星期三上午９時，ＡＸＡ安盛將發放一輪新的優惠碼，客戶成功登記便有機會以首

年１０元保費，投保自願醫保基本計劃「ＡＸＡ安盛守慧醫療保障」。（ｃｈ）

