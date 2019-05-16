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即市新聞

16/05/2019 16:19

【本港經濟】香港與東盟投資協定生效

　　《經濟通通訊社１６日專訊》政府發言人今日表示，香港與東南亞國家聯盟（東盟）的《投
資協定》涉及香港和老撾、緬甸、新加坡、泰國和越南五個東盟成員國的部分將於６月１７日生
效。
　　《投資協定》生效後，老撾、緬甸、新加坡、泰國和越南會給予香港企業在當地的投資公正
和公平的待遇，向投資實體提供保護和保障，並承諾投資和收益可自由轉移。這五個東盟成員國
亦會在投資被徵收或因戰爭、武裝衝突等事件引致投資損失時，按《投資協定》商訂的標準，給
予在當地投資的香港企業相關補償。
　　另一方面，再有多兩個東盟成員國在香港與東盟的《自由貿易協定》（《自貿協定》）下的
部分將於６月１１日生效，分別是老撾和越南。政府較早前已公布香港、緬甸、新加坡和泰國的
部分將於該日生效。也即是說，於６月１１日，《自貿協定》涉及香港和老撾、緬甸、新加坡、
泰國和越南五個東盟成員國的部分將開始生效。
　　《自貿協定》生效後，新加坡承諾對所有香港原產貨物實施零關稅，而老撾、緬甸、泰國和
越南對香港原產貨物徵收的關稅則會逐步減免。關稅減免承諾涵蓋香港不同類型的貨品，包括珠
寶、服裝及衣服配件、鐘表和時鐘、玩具等。
　　香港商號如欲取得《自貿協定》下貨物貿易方面所提供的優惠關稅待遇，須符合有關的優惠
產地來源規則和相關規定，並向工業貿易署或政府認可簽發來源證機構申請產地來源證。
（ｃｌ）

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