《經濟通通訊社１６日專訊》國泰航空（００２９３）以電子郵件回覆《彭博》查詢時表示
，正如早前其公告所述，該公司預計將於１２月３１日或之前完成對香港快運航空股份的收購。
除此之外，國泰並無進一步的訊息可以提供。
美國《福布斯》較早時候引述消息人士指，國泰將延遲向海航繳交第一筆用於收購香港快運
的款項。消息透露，國泰本應於５月８日向海航支付１２億港元，但因為香港快運未能處置收購
的波音７４７貨機，故聲稱沒有義務支付。（ｃｌ）
16/05/2019 17:05
【海航動向】外電：國泰航空重申預計年底前完成收購香港快運航空
《經濟通通訊社１６日專訊》國泰航空（００２９３）以電子郵件回覆《彭博》查詢時表示
，正如早前其公告所述，該公司預計將於１２月３１日或之前完成對香港快運航空股份的收購。
除此之外，國泰並無進一步的訊息可以提供。
美國《福布斯》較早時候引述消息人士指，國泰將延遲向海航繳交第一筆用於收購香港快運
的款項。消息透露，國泰本應於５月８日向海航支付１２億港元，但因為香港快運未能處置收購
的波音７４７貨機，故聲稱沒有義務支付。（ｃｌ）
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