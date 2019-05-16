【海航動向】外電：國泰航空重申預計年底前完成收購香港快運航空

《經濟通通訊社１６日專訊》國泰航空（００２９３）以電子郵件回覆《彭博》查詢時表示

，正如早前其公告所述，該公司預計將於１２月３１日或之前完成對香港快運航空股份的收購。

除此之外，國泰並無進一步的訊息可以提供。

美國《福布斯》較早時候引述消息人士指，國泰將延遲向海航繳交第一筆用於收購香港快運

的款項。消息透露，國泰本應於５月８日向海航支付１２億港元，但因為香港快運未能處置收購

的波音７４７貨機，故聲稱沒有義務支付。（ｃｌ）

