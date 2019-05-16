《再戰明天》本港公布首季經濟增長，儲局副主席克拉里達出席活動

《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），本港公布首季經濟增長，美聯儲副主席克拉

里達出席活動，美國公布密歇根大學消費者信心指數。



＊美聯儲副主席克拉里達出席活動＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早１１：００ａｍ，日本央行總裁黑田東彥在時事通信

社舉行的研討會上發表談話。

１０：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯明日參加歐盟財長會議。美聯儲副主席克拉里達

出席一場校園活動。

１１：１５ｐｍ－２：００ａｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加數場以移民和社區為

主題的相關活動。

８：００ｐｍ，英倫銀行金融政策委員會委員布雷熱發表講話。

明日舉行歐盟財長會議。



＊本港公布首季經濟增長，美公布密歇根大學消費者信心指數＊



在數據方面，明午１６：３０ｐｍ，香港公布第一季國內生產總值（經季節調整），年率料

由１﹒３％回落至０﹒５％。

５：００ｐｍ，歐元區公布４月核心消費者物價指數，年率料由０﹒８％升上１﹒２％。歐

元區４月消費者物價指數月率料由１％降至０﹒７％；年率料由１﹒４％升上１﹒６％。

明晚９：００ｐｍ，俄羅斯公布３月貿易收支，料由１５７億美元擴大至１６０億美元；進

口料由１８４億美元上升至２１５億美元；出口料由３４０億美元增加至３７８億美元。

１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信心指數，料由９７﹒２微降至９７﹒１

。美國４月領先指標料由０﹒４％下滑至０﹒２％。



＊瑞聲派業績＊



在本港，明日，中國銀行（０３９８８）、創科實業（００６６９）、創興銀行

（０１１１１）、恆安國際（０１０４４）、美團點評－Ｗ（０３６９０）、泓富產業信託

（００８０８）、泓富產業信託（００８０８）開股東會。

瑞聲科技（０２０１８）派業績。（ｈｏ）

