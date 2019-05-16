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即市新聞

16/05/2019 18:58

《再戰明天》本港公布首季經濟增長，儲局副主席克拉里達出席活動

　　《經濟通通訊社１６日專訊》明日（１７日），本港公布首季經濟增長，美聯儲副主席克拉
里達出席活動，美國公布密歇根大學消費者信心指數。

＊美聯儲副主席克拉里達出席活動＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早１１：００ａｍ，日本央行總裁黑田東彥在時事通信
社舉行的研討會上發表談話。
　　１０：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯明日參加歐盟財長會議。美聯儲副主席克拉里達
出席一場校園活動。
　　１１：１５ｐｍ－２：００ａｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加數場以移民和社區為
主題的相關活動。
　　８：００ｐｍ，英倫銀行金融政策委員會委員布雷熱發表講話。
　　明日舉行歐盟財長會議。

＊本港公布首季經濟增長，美公布密歇根大學消費者信心指數＊

　　在數據方面，明午１６：３０ｐｍ，香港公布第一季國內生產總值（經季節調整），年率料
由１﹒３％回落至０﹒５％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布４月核心消費者物價指數，年率料由０﹒８％升上１﹒２％。歐
元區４月消費者物價指數月率料由１％降至０﹒７％；年率料由１﹒４％升上１﹒６％。　　
　　明晚９：００ｐｍ，俄羅斯公布３月貿易收支，料由１５７億美元擴大至１６０億美元；進
口料由１８４億美元上升至２１５億美元；出口料由３４０億美元增加至３７８億美元。
　　１０：００ｐｍ，美國公布５月密歇根大學消費者信心指數，料由９７﹒２微降至９７﹒１
。美國４月領先指標料由０﹒４％下滑至０﹒２％。

＊瑞聲派業績＊

　　在本港，明日，中國銀行（０３９８８）、創科實業（００６６９）、創興銀行
（０１１１１）、恆安國際（０１０４４）、美團點評－Ｗ（０３６９０）、泓富產業信託
（００８０８）、泓富產業信託（００８０８）開股東會。
　　瑞聲科技（０２０１８）派業績。（ｈｏ）

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