港股險守百天線，全日升６點收２８２７５，成交９５０億元

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股繼續全線上揚，不過美國總統特朗普針對華為等中資

電訊商發出「全國緊急狀態」，禁止美國企業購買相關電訊設備，再令中美兩國貿談蒙上陰霾。

港股今早低開１５１點報２８１１７，之後跌勢加劇，手機設備股及中資電訊股捱沽，恆指最低

見２８０５０點跌２１７點，險守兩萬八關口。其後，港股跟隨Ａ股由跌轉升，並在１００天線

（２８１８３點）水平反覆向上，最高見２８３７９點升１１０點。港股午後窄幅上落，最終收

收２８２７５，升６點，主板成交９４９﹒８９億元跌１％。

國企指數報１０８１１，上升７點或上升０﹒０７％。上證指數報２９５５，升１７點或

０﹒５８％，成交２２６２﹒０３億元；深成指數報９２９３，升３４點或０﹒３７％，成交

２９６０﹒０７億元。

重磅股方面，騰訊（００７００）績後受壓，瀉２﹒２５％，報３６５﹒６元；匯控

（００００５）微升０﹒２７％，報６６﹒１元；友邦（０１２９９）被高盛微削目標價，跌

０﹒５２％，報７７元；中移動（００９４１）持續走低，再軟０﹒８４％，報７１﹒２５元，

創近９個月新低；港交所（００３８８）軟０﹒１６％，報２４７﹒６元；建行（００９３９）

揚０﹒４８％，報６﹒３３元。



＊特朗普封殺華為，手機設備股全線走低＊



特朗普政府宣布將科技業受脅列為「全國緊急狀態」，又將中國電訊商華為及７０間關連企

業納入制裁黑名單，一眾手機設備股及其他中資電訊商受累捱沽。舜宇光學（０２３８２）急挫

５﹒０８％，報８５﹒０５元，為全日最差表現藍籌；瑞聲科技（０２０１８）亦軟２﹒９３％

，報４４﹒６５元；中興通訊（００７６３）急跌６﹒１４％，報２１﹒４元；京信通信

（０２３４２）走低４﹒１２％，報１﹒６３元。

藥股今日走勢向好，即將在下周二（２１日）放榜的中生製藥（０１１７７）揚５﹒８６％

報８﹒１３元，成為全日最佳藍籌；石藥（０１０９３）亦走高２﹒４４％，報１４﹒２６元；

復星醫藥（０２１９６）上升１﹒４４％，報２４﹒７元；不過，華潤醫藥（０３３２０）跌

２﹒１％，報１０﹒２４元。

中國自６月１日起再提高對部分美國商品的關稅稅率，其中包括向美國進口的稀土金屬礦加

徵２５％關稅，內地券商認為將抬高進口稀土成本，令進口量減少，國內稀土價格有支持。中國

稀土（００７６９）受消息刺激，飆升２５﹒８１％，報０﹒３９元；洛陽鉬業（０３９９３）

揚４﹒３７％，報２﹒６３元；鐵礦石價格飆升，大連商品交易所鐵礦石期貨漲逾４％兼創

２０１７年２月來新高，鐵貨（０１０２９）抽高９﹒９３％，報０﹒１６６元。



＊內地房地產４月數據造好，內房見反彈＊



中國４月份７０大中城市新建商品住宅銷售價格指數按月上升０﹒６％，連升４８個月，按

年則升１０﹒７％，升幅亦是２０１７年５月以來最高，內房股普遍上揚。佳兆業

（０１６３８）急漲１０﹒０３％，報３﹒５１元；中海外（００６８８）升１﹒４１％，報

２８﹒８元；萬科（０２２０２）揚１﹒５７％，報２９﹒１元；龍湖（００９６０）走高

１﹒６４％，報２７﹒８５元。

內地券商國泰君安發表報告指，隨著中美貿易戰升溫，預計政府將加力基建投資力度，預計

今年基建投資增速可達７％，鐵路股有追捧。中車時代電氣（０３８９８）升２﹒０４％，報

４０﹒０５元；中國中冶（０１６１８）揚１﹒５％，報２﹒０３元；中國中車（０１７６６）

漲０﹒６％，報６﹒７２元；中交建（０１８００）軟０﹒４２％，報７﹒１４元。

內地水泥價格持續上漲，帶動水泥股全線上升。海螺水泥（００９１４）升１﹒５４％，報

４６﹒２５元；華潤水泥（０１３１３）走高０﹒２９％，報７﹒０２元；山水水泥

（００６９１）揚１﹒５２％，報２﹒６７元；亞洲水泥（００７４３）漲２﹒６１％，報

９﹒８４元；中國建材（０３３２３）抽高２﹒０３％，報６﹒５４元。（ｙｋ）

