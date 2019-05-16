《經濟通通訊社１６日專訊》立法會連續兩個星期審議２０１９至２０２０年度《財政預算
案》，直至今日下午約４時半，立法會以４４票贊成、１５票反對、０票棄權，三讀通過這份預
算案。而由民主派提出的５６項修正案全數被否決或不獲處理。（ｃｗ）
16/05/2019 16:33
【預算案】立法會三讀通過本年度財政預算案
《經濟通通訊社１６日專訊》立法會連續兩個星期審議２０１９至２０２０年度《財政預算
案》，直至今日下午約４時半，立法會以４４票贊成、１５票反對、０票棄權，三讀通過這份預
算案。而由民主派提出的５６項修正案全數被否決或不獲處理。（ｃｗ）
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