【預算案】立法會三讀通過本年度財政預算案

《經濟通通訊社１６日專訊》立法會連續兩個星期審議２０１９至２０２０年度《財政預算

案》，直至今日下午約４時半，立法會以４４票贊成、１５票反對、０票棄權，三讀通過這份預

算案。而由民主派提出的５６項修正案全數被否決或不獲處理。（ｃｗ）

