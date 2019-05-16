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16/05/2019 17:25

【移交逃犯】陳茂波：會為修例做好解說，及聆聽意見

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港澳辦及中聯辦分別表示支持港府修訂《逃犯條例》，亦有報
道指，中聯辦邀請人大代表及政協明日（１７日）出席工作會議，表明有「重要指示」，要求全
力支持政府修訂《逃犯條例》。有意見質疑政府修側例會影響美國重新審視《香港關係法》，動
搖香港獨立關稅區的地位。財政司司長陳茂波回應指，政府有留意到有關憂慮，會為修例繼續解
說，以及與各方溝通，聆聽意見。他又表示不應揣測政府會否要求將草案直上大會。（ｃｗ）
（ｚｚ）

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