《經濟通通訊社１６日專訊》政務司司長張建宗及保安局局長李家超，出席有關修訂《逃犯
條例》的座談會，他在會前被問到有消息指政府打算直接將修例草案交到立法會大會，他表示不
評論有關報道。
該座談會由香港友好協進會舉辦，協進會會長唐英年在會前說，希望政府在會上能就修例解
釋，並聆聽人大政協的意見。前律政司司長梁愛詩及前全國政協委員劉夢熊亦有出席。（ｃｗ）
（ｚｚ）
16/05/2019 17:29
【移交逃犯】張建宗不評論會否將草案直上立法會大會
《經濟通通訊社１６日專訊》政務司司長張建宗及保安局局長李家超，出席有關修訂《逃犯
條例》的座談會，他在會前被問到有消息指政府打算直接將修例草案交到立法會大會，他表示不
評論有關報道。
該座談會由香港友好協進會舉辦，協進會會長唐英年在會前說，希望政府在會上能就修例解
釋，並聆聽人大政協的意見。前律政司司長梁愛詩及前全國政協委員劉夢熊亦有出席。（ｃｗ）
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