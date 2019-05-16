《鍾之日記》華為遭封殺，ＱＱ績後跌

《鍾之日記》５月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股繼續全線上揚，不過美國總統特朗普針對華為等中資電訊商簽署緊急行政令，中國

３月減持美國國債，為４個月以來首次，中美貿戰氣氛再投下陰霾。

香江魚缸今早低開１５１點報２８１１７，之後跌勢加劇，手機設備股及中資電訊股捱沽，

恆指最低見２８０５０點跌２１７點，險守兩萬八關口。其後跟隨Ａ股由跌轉升，港股最終收報

２８２７５，升６點或０﹒０２％。主板成交９４９﹒８９億元，較上日下跌１％。



＊Ａ場兩連升，外資撤資故態復萌＊



滬深股市今早欠缺方向，滬綜指稍微低開後，在周期股帶領下小幅倒升，午後升幅擴大，滬

綜指收報２９５５﹒７１點，升０﹒５８％，連升兩日。

人行連續第六個交易日暫停逆回購操作，今日零投放零回籠。兩市全日成交僅５２２２億元

人民幣，與上日成交量持平。值得留意的是，外資昨日通過陸股通流入９﹒８９億元後，今日撤

資現象故態復萌，再錄得３３﹒９７億元的淨流出。



＊封殺華為硝煙再起，港股同業受挫＊



特朗普簽署緊急行政令後，美國商務部跟隨特朗普的腳步，馬上將華為及７０間關聯企業列

入黑名單，今後若沒有美國政府的批准，華為將無法向美國企業購買電子元件。今次事件意味著

美國正式封殺華為，即使華為涉嫌通過空殼公司與伊朗進行交易的案件，華為及財務總監孟晚舟

最終獲判無罪，華為亦難以在美國市場立足。

華為對美國的針對作回應稱，限制華為不會讓美國更安全更強大，只會逼使美國使用劣質而

昂貴的替代設備，在５Ｇ網絡建設中落後於其他國家。

手機設備股及中資電訊股受挫，舜宇光學（０２３８２）挫５﹒１％，瑞聲科技

（０２０１８）跌２﹒９％，富智康（０２０３８）挫３﹒８％，中移動（００９４１）跌

０﹒８％，中聯通（００７６２）軟１﹒２％。華為同業，曾遭美國制裁的中興通訊

（００７６３）亦挫６﹒１％。



＊騰訊首季收入不似預期，富瑞料新手遊可緩營利壓力＊



股王騰訊（００７００）今年首三季業績可謂好壞參半。期內純利２７２﹒１億元人民幣，

按年升１７％，好過市場預期。但第一季收入約為８５５億人幣，按年升１６％，按季升２％，

則遜於市場預估；其中，由於期內新遊戲發布減少，首季手遊收入按年下跌２％。

大行對騰訊的績後評價好壞參半，全日股價跌２﹒２％，報３６５﹒６元。

德銀指騰訊首季廣告收入增長放緩，將目標價由４１６元，輕微下調約３％至４０５元，重

申「買入」評級。

花旗認為騰訊首季收入遜預期降盈測，目標價由４５３元下調至４４８元，維持「買入」評

級。

大摩認為騰訊次季遊戲銷售復甦帶動股價，維持騰訊目標價４３０元，評級「增持」。

摩通維持目標價４７０元，料遊戲業務將恢復動力。

交銀國際及維持「買入」的投資評級，將目標價由４５４元上調至４５７元。

野村料騰訊網遊前景改善，將其目標價輕微提高１﹒２％，由原來的４２７元升至４３２元

，維持「買入」評級。

對於新手遊《和平精英》近日推出市面，富瑞認為未來手遊業務增長加速，預計《和平精英

》可提供１００億元的收入貢獻，調高２０１９年度手遊業務的收入預測至９８０億元，按年增

長２６％。

富瑞另指出，騰訊首季廣告收入增長進一步放緩至２５％，雖然預期Ｗｅｃｈａｔ或整體廣

告收入增長分別達３２％及２２％，將持續跑贏同業，但因價格壓力及宏觀市場環境等，仍對今

年內地網上廣告市場前景維持審慎看法。



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