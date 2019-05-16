《經濟通通訊社１６日專訊》在廣州市政府部門的定期新聞發布會上，廣州市規劃和自然資
源局表示，廣州正開展粵港澳大灣區「雙十字」交通大通道、香港直達廣州市中心高鐵通道等規
劃研究。
當地傳媒報道指，去年１１月通過的《廣州綜合交通樞紐總體規劃（２０１８－２０３５年
）》曾提出，廣州擬將廣州站和東站打造成為中心火車站。新增將廣深港高鐵引入中心城區聯絡
線、京廣高鐵引入廣州站聯絡線、三眼橋至新塘通道擴能，實現高鐵線路引入中心城區，共同成
為中心火車站。（ａｃ）
16/05/2019 16:08
【大灣區】廣州開展香港直達廣州市中心的高鐵通道規劃研究
《經濟通通訊社１６日專訊》在廣州市政府部門的定期新聞發布會上，廣州市規劃和自然資
源局表示，廣州正開展粵港澳大灣區「雙十字」交通大通道、香港直達廣州市中心高鐵通道等規
劃研究。
當地傳媒報道指，去年１１月通過的《廣州綜合交通樞紐總體規劃（２０１８－２０３５年
）》曾提出，廣州擬將廣州站和東站打造成為中心火車站。新增將廣深港高鐵引入中心城區聯絡
線、京廣高鐵引入廣州站聯絡線、三眼橋至新塘通道擴能，實現高鐵線路引入中心城區，共同成
為中心火車站。（ａｃ）
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