【大灣區】廣州開展香港直達廣州市中心的高鐵通道規劃研究

《經濟通通訊社１６日專訊》在廣州市政府部門的定期新聞發布會上，廣州市規劃和自然資

源局表示，廣州正開展粵港澳大灣區「雙十字」交通大通道、香港直達廣州市中心高鐵通道等規

劃研究。

當地傳媒報道指，去年１１月通過的《廣州綜合交通樞紐總體規劃（２０１８－２０３５年

）》曾提出，廣州擬將廣州站和東站打造成為中心火車站。新增將廣深港高鐵引入中心城區聯絡

線、京廣高鐵引入廣州站聯絡線、三眼橋至新塘通道擴能，實現高鐵線路引入中心城區，共同成

為中心火車站。（ａｃ）

