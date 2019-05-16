【華為風波】中國外交部：會採取必要措施維護中國企業的合法權益

《經濟通通訊社１６日專訊》美國商務部將華為及７０間關聯企業列入黑名單，今後若沒有

美國政府的批准，華為將無法向美國企業購買電子元件。

中國外交部回應事件時表示，中方堅決反對任何國家根據自己的國內法，對中國的實體實施

單邊制裁，也反對泛國家安全概念，濫用出口管制措施。外交部指，會敦促美方停止錯誤的做法

，為兩國企業開展正常的貿易合作創造條件，避免給中美經貿關係造成進一步的衝擊，更表示中

方會採取進一步必要的措施，來堅決維護中國企業的合法權益。（ｅｙ）

