《經濟通通訊社１６日專訊》在華為財務總監孟晚舟在加拿大被捕後，中國於去年１２月拘
留了兩名加拿大公民，分別是前外交官康明凱（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｏｖｒｉｎｇ）及商人斯帕
弗（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｓｐａｖｏｒ），有外媒指兩人已被正式逮捕。
中國外交部在例行記者會上證實，經中國檢察機關批准，康明凱因涉嫌為境外刺探國家秘密
和情報犯罪，斯帕弗因涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪，兩人已經於近日被批准依法逮
捕。（ｅｙ）
16/05/2019 16:33
【華為風波】中國確認兩名加拿大公民涉間諜罪被逮捕
《經濟通通訊社１６日專訊》在華為財務總監孟晚舟在加拿大被捕後，中國於去年１２月拘
留了兩名加拿大公民，分別是前外交官康明凱（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｋｏｖｒｉｎｇ）及商人斯帕
弗（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｓｐａｖｏｒ），有外媒指兩人已被正式逮捕。
中國外交部在例行記者會上證實，經中國檢察機關批准，康明凱因涉嫌為境外刺探國家秘密
和情報犯罪，斯帕弗因涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪，兩人已經於近日被批准依法逮
捕。（ｅｙ）
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