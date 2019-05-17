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即市新聞

17/05/2019 17:16

【華為風波】富瑞：華為禁令將令中國放慢５Ｇ發展，利中資電訊股

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部將華為及７０間關聯企業列入實體清單，今後若沒
有美國政府的批准，華為將無法向美國企業購買電子元件。富瑞發表報告表示，形容這是中國
５Ｇ發展的噩夢，又指事件將重挫華為於美國的供應鏈，並令中國的５Ｇ發展推遲，建議買入中
資電訊股。
　　報告指，假設有關出口禁令在未來１２至２４個月仍未能解除，該行懷疑中國是否能按照其
時間表發展５Ｇ，而華為不單佔內地電訊設備市場約４５％至５０％的市佔率，同時中國的電訊
商已與華為在５Ｇ技術及５Ｇ網絡測試上緊密合作。去年中興通訊（００７６３）被美國禁止出
口，內地電訊商亦擱置所有設備招標，等待中興的禁令解除。
　　該行指，在目前情況下，不預期中國會放棄華為，而轉為依賴中興及大唐電信以建設５Ｇ，
假設中國最終會與美國談判，以協助華為解除制肘，中國或會放慢推進５Ｇ步伐，意味中資電訊
商的５Ｇ資本開支會進遲，這對該等股份影響正面。（ｂｉ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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