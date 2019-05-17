《盤前攻略》美股造好或帶動港股上揚，２８５００點有明顯阻力

《經濟通通訊社１７日專訊》美股錄得三連漲，其中零售商沃爾瑪首季業績勝預期，令股價

漲逾１％；思科第三季純利達３０億美元，按年升１３％，刺激股價漲逾６％。股市造好帶領美

元上揚，美元指數升０﹒２８％，而十年期美債孳息率現報２﹒３９４％，升１１點子。

另外，４月份美國新屋動工由３月的按月增１﹒７％擴至４月的按月增５﹒７％，市場解讀

為經濟有輕微回暖現象。道指最終收報２５８６２點，升２１４點或０﹒８４％。納指收報

７８９８點，升７５點或０﹒９７％。標指收報２８７６點，升２５點或０﹒８９％。



＊夜期反彈，ＡＤＲ隨美股高漲＊



港股夜期收報２８２５１點，升１６４點，低水２４點。

港股ＡＤＲ比例指數升１６６點，報２８４４１點。預託證券普遍反彈，騰訊升

０﹒４８％，折合港元報３６７﹒３６元。匯控升０﹒３％，折合港元報６６﹒３元。中移動升

０﹒８５％，折合港元報７１﹒８５。友邦升０﹒８２％，折合港元報７７﹒６３元。長和跌０

﹒３１％，折合港元報７８﹒２６。中行升０﹒２９％，折合港元報３﹒５１元。國壽升

０﹒６９％，折合港元報１９﹒２３元。中海油升０﹒９３％，折合港元報１３﹒７１元。中石

化升０﹒４９％，折合港元報５﹒７２元。中聯通升１﹒２４％，折合港元報８﹒５２元。



＊料港股日內最多升約２００點＊



美股在三連漲下，可解讀為部份資金有抄底現象，港股或有機會受惠。有「黑期」之稱的新

加坡ＨＳ５０指數現報２８４１８點，升１５６點或０﹒５５％。上周由於美國總統特朗普突然

增加關稅，政治消息突然嚇退投資者資金回籠，而並非市場環境本身轉差，因此美股於低位始見

反彈，在貿易戰未有再多的消息下，預料港股都同樣受惠，在夜期、黑期及ＡＤＲ同樣上揚的情

況下，預料港股今早高開逾百點後，最多升幅約２００點左右，並於２８５００點關有明顯阻力

。（ｕｌ）

