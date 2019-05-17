【嚟緊炒Ｄ乜】鴻騰精密基本面佳，股價低殘可短炒博重上百天線

《嚟緊炒Ｄ乜》鴻騰精密（０６０８８）主力為蘋果公司等手機商提供連接及充電部件，其

移動設備業務於去年更佔收入逾四成。事實上，該公司產品應用廣泛，其中包括工業、基礎設施

，及汽車等領域。母企鴻海集團董事長郭台銘上月１６日宣布，考慮參與台灣總統競選，鴻海系

股份同日大幅炒高，間接持有約７６﹒８１％股權的鴻騰當日即走高翌日再漲近一成。鴻騰精密

基本面牢固，加上目前估值吸引，投資者可考慮現價入貨，作長線投資，而短線可博技術反彈上

試百天線。反觀主要為手機商進行代工組裝工作、同屬鴻海系旗下的富智康（０２０３８），雖

然代工業務表現平穩，但整體業績則持續錄得虧損，主要由於旗下手機品牌諾基亞的軟件及性能

上未見大突破，導致有關手機產品銷售欠佳；加上在行業競爭力轉強的困局下，成本日益增加，

意味基本面缺乏支持。



＊業務增長及收購行動帶動，營業額續上升＊



鴻騰精密去年底止年度，營業額及盈利皆錄得雙位數增長，公司表示，去年在電腦、行動通

訊及配件、光通訊及汽車業務上取得明顯進展，加上透過持續性收購行動的配合，收入及利潤均

見進步。據公司上周五（１０日）公布的首季業績顯示，截至３月底止，純利錄得４５４９﹒４

萬美元，較去年同期升０﹒８６％；營業收入約８﹒８８億美元，按年升７﹒５％。其中，公司

旗下的汽車、工業及醫療分部收入顯著上升３８％，市場預料公眾對自動駕駛零部件的需求將進

一步提高，有助帶動鴻騰未來盈利。

集團指，經營活動產生的現金淨額按年升４９﹒１１％，至１﹒３６億美元；投資活動產生

的現金淨流出擴大至２７６０﹒６０萬元；融資活動的現金淨流出則收窄至７４４９﹒３０萬

美元。以上數據意味公司經營狀況大致良好，惟現時公司正努力償還舊有債務，同時亦積極尋找

其他投資及發展機會。



＊智能家居成趨勢，車載電子系統潛力無限＊



隨著智能家居科技的進步，該公司去年購入消費電子品牌Ｂｅｌｋｉｎ，收入佔比由當時的

１％，擴大至目前的約６％，料品牌對其新業務增長前景有正面作用。市場亦普遍認為，

Ｂｅｌｋｉｎ的業務及成本結構將大幅改善，並為鴻騰在智能家居業務上擴大市場份額。另一邊

廂，鴻騰近日亦積極開拓電動車領域，並計劃擴大投資開發車載電子系統，以及自動駕駛等主要

零組件，相信可帶動未來盈利增長。



＊選總統概念或再翻炒，帶動同系股價走高＊



消息面而言，鴻海集團董事長郭台銘，早前宣布參加國民黨內部總統初選，消息刺激一眾鴻

海系股份股價上揚。雖然有關利好作用短暫，惟距離初選日期仍有逾１個月時間，故短期內或有

再翻炒的機會。有分析指，郭氏在內地的政經人脈深厚，與中國大陸高層領導人關係良好。若郭

氏最終當選，台灣經濟困局有望出現轉機，為海峽兩岸的關係開啟「新時代」，並對鴻海系業務

走向帶來正面影響。除了與中國大陸要員相處融洽外，郭台銘與美國總統特朗普本月初亦就有關

在美國威斯康辛州的投資計劃會面。郭氏表示，他希望成為一個「和平製造者」，不做「麻煩製

造者」。市場認為，有關合作有效加強台美經濟關係，對鴻海系股份前景自然有利。



＊美銀美林：通訊基建前景秀麗，升目標價＊



美銀美林日前發表研究報告，預料鴻騰精密未來業績亮點為其汽車領域收益，而通訊基建分

部在今明兩年的收入亦有望增長，看好其在２０１９至２０２１年的收入年均複合增長達九成，

故分別調升鴻騰今明兩年每股盈測５％，目標價則由４﹒７元上調至５﹒２元，評級維持

「買入」。

股價技術面而言，該股股價自４月中，近１５個月的高位（５﹒０５元）起出現回落跡象，

現價回吐幅度更達近三成三，１４天ＲＳＩ亦已跌穿３０，達超賣階段，投資者不妨候至３﹒３

元買入，短期目標１００天線（約３﹒７５元）。（撰文：黃嘉曦）



表列鴻騰精密（０６０８８）及部分同業股價表現：



股份 去年第四季以來 今年以來 本季以來

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鴻騰精密 （０６０８８） －１１﹒６３％ ＋ ０﹒８９％ －１０﹒００％

比亞迪電子（００２８５） ＋ １﹒７４％ ＋１９﹒１１％ ＋１５﹒８１％

通達集團 （００６９８） －４２﹒６１％ －１５﹒３９％ －２４﹒１４％

丘鈦科技 （０１４７８） ＋３２﹒８１％ ＋５１﹒０１％ ＋ ０﹒９０％

瑞聲科技 （０２０１８） －４７﹒１１％ － ５﹒３９％ － ７﹒４３％

富智康 （０２０３８） ＋ ７﹒７８％ ＋１８﹒２９％ ＋１１﹒４９％

舜宇光學 （０２３８２） －１４﹒５１％ ＋１０﹒９２％ －１７﹒６５％



股指

恆生指數 ＋ ０﹒９７％ ＋ ８﹒５６％ － ３﹒４２％

國企指數 － ２﹒４５％ ＋ ６﹒１５％ － ５﹒５５％

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註：資料截至５月１７日中午收市



表列鴻騰精密（０６０８８）近年業績：



數據 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度

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營業額 ４０﹒０６億 ３３﹒９９億 ２８﹒８０億

（＋１７﹒９％） （＋１８﹒０％） （＋２３﹒７％）



毛利 ７﹒０８億 ５﹒６９億 ４﹒９０億

（＋２９﹒９％） （＋１６﹒１％） （＋１２﹒７％）



溢利 ２﹒３４億 １﹒８億 １﹒６９億

（＋２９﹒６％） （＋ ７﹒１％） （－４﹒８％）



毛利率 １７﹒７％ １６﹒８％ １７﹒０％

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註：美元作單位

