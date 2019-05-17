騰訊持續受壓，港股跌幅擴至３３９點報２７９３５，失２５０天線

《經濟通通訊社１７日專訊》美國禁止華為採購美國原料的行政命令將於今日生效，令中美

貿易戰趨向白熱化，手機設備股更成為重災區。重磅股方面，騰訊（００７００）昨日挫逾２％

，現續跌２﹒５２％，報３５５﹒４元，惟騰訊半日收跌１﹒２１％，報３６０﹒２元。

受騰訊表現拖累，港股午後跌幅擴大至３３９點或１﹒２％，報２７９３５點，先後失守

１００天（２８１９７點）及２５０天線（２７９７４點）；港股半日收跌２１８點或

０﹒７７％，報２８０５６點。

舜宇（０２３８２）現價急挫１０﹒１１％，報７６﹒４５元，暫跌幅最大藍籌。中移動

（００９４１）則逆市漲１﹒７５％，報７２﹒５０元，暫升幅最大藍籌。

國企指數報１０６８９，下跌１２２點或下跌１﹒１３％。

上證綜指報２８７８，下跌７７點或下跌２﹒６１％，成交２２７３﹒８０億元人民幣。

深成指報８９７０，下跌３２２點或下跌３﹒４７％，成交３０９８﹒３６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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重磅股：

匯豐控股（００００５） ６５﹒５５元 下跌 ０﹒８３％

港交所 （００３８８） ２４３﹒６０元 下跌 １﹒６２％

建設銀行（００９３９） ６﹒２９元 下跌 ０﹒６３％

中國移動（００９４１） ７２﹒５０元 上升 １﹒７５％

友邦保險（０１２９９） ７６﹒８０元 下跌 ０﹒２６％

工商銀行（０１３９８） ５﹒５２元 下跌 ０﹒５４％

中國平安（０２３１８） ８７﹒０５元 下跌 ２﹒６８％



十大跌幅藍籌：

舜宇光學（０２３８２） ７６﹒３５元 下跌１０﹒２３％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒６０元 下跌 ４﹒５９％

碧桂園 （０２００７） １１﹒３０元 下跌 ３﹒９１％

萬洲國際（００２８８） ７﹒５３元 下跌 ３﹒４６％

恆安國際（０１０４４） ６２﹒８０元 下跌 ３﹒３１％



金沙中國（０１９２８） ３８﹒８５元 下跌 ３﹒００％

銀河娛樂（０００２７） ４９﹒５５元 下跌 ２﹒９４％

蒙牛乳業（０２３１９） ３０﹒０５元 下跌 ２﹒９１％

中國人壽（０２６２８） １８﹒５６元 下跌 ２﹒８３％

中國平安（０２３１８） ８７﹒１０元 下跌 ２﹒６３％

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