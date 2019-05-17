美股造好帶動，港股高開１５２點報２８４２８點

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股錄得三連漲，刺激今早亞洲股市普遍造好，日經指數

現升２４１點，首爾指數漲９點。港股方面同樣連升３日，受中美貿易戰緩和影響，萬洲

（００２８８）續漲近３％，另外本地地產股亦略有支持。資產避險需求減低，公用股回吐，中

電（００００２）、煤氣（００００３）及領展（００８３２）相繼被拋售。

恆生指數開報２８４２８，升１５２點或升０﹒５４％，主板成交２２﹒３０億元。國企指

數開報１０８８５點，升７４點或０﹒６８７％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒１５％，報６６元；港交所（００３８８）升

０﹒８１％，報２４９﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒７１％，報３６７﹒２元；中移動（

００９４１）升０﹒９１％，報７１﹒９元；友邦保險（０１２９９）升１﹒３％，報７８元。



十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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萬洲國際（００２８８） ８﹒０３元 升２﹒９５％

恆隆地產（００１０１） １８﹒２８元 升２﹒３５％

中生製藥（０１１７７） ８﹒３０元 升２﹒０９％

新世界 （０００１７） １２﹒８０元 升１﹒４３％

友邦保險（０１２９９） ７８﹒００元 升１﹒３０％

吉利汽車（００１７５） １３﹒６０元 升１﹒１９％

恆生銀行（０００１１） ２０６﹒２０元 升１﹒０８％

石藥集團（０１０９３） １４﹒４０元 升０﹒９８％

創科實業（００６６９） ５１﹒７５元 升０﹒９８％

交通銀行（０３３２８） ６﹒２３元 升０﹒９７％

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（ｕｌ）

