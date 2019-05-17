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即市新聞

17/05/2019 09:22

美股造好帶動，港股高開１５２點報２８４２８點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股錄得三連漲，刺激今早亞洲股市普遍造好，日經指數
現升２４１點，首爾指數漲９點。港股方面同樣連升３日，受中美貿易戰緩和影響，萬洲
（００２８８）續漲近３％，另外本地地產股亦略有支持。資產避險需求減低，公用股回吐，中
電（００００２）、煤氣（００００３）及領展（００８３２）相繼被拋售。
　　恆生指數開報２８４２８，升１５２點或升０﹒５４％，主板成交２２﹒３０億元。國企指
數開報１０８８５點，升７４點或０﹒６８７％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒１５％，報６６元；港交所（００３８８）升
０﹒８１％，報２４９﹒６元；騰訊（００７００）升０﹒７１％，報３６７﹒２元；中移動（
００９４１）升０﹒９１％，報７１﹒９元；友邦保險（０１２９９）升１﹒３％，報７８元。

　　十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒０３元　　　升２﹒９５％
　　恆隆地產（００１０１）　　１８﹒２８元　　　升２﹒３５％
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒３０元　　　升２﹒０９％
　　新世界　（０００１７）　　１２﹒８０元　　　升１﹒４３％
　　友邦保險（０１２９９）　　７８﹒００元　　　升１﹒３０％
　　吉利汽車（００１７５）　　１３﹒６０元　　　升１﹒１９％
　　恆生銀行（０００１１）　２０６﹒２０元　　　升１﹒０８％
　　石藥集團（０１０９３）　　１４﹒４０元　　　升０﹒９８％
　　創科實業（００６６９）　　５１﹒７５元　　　升０﹒９８％
　　交通銀行（０３３２８）　　　６﹒２３元　　　升０﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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