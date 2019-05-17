《盤後部署》中美貿談消息主導後市，港股短期區間上落格局

《經濟通通訊社１７日專訊》受樂觀的企業業績及強勁的經濟數據帶動，美股第三日上升，

道指收漲２１４點報２５８６２點。港股今早跟隨外圍高開１５２點報２８４２８點，已為全日

最高位。隨著美國總統特朗普宣布全面封殺華為與美企的商業往來，令中美貿易戰趨向白熱化，

殃及手機設備股全線急瀉，加上Ａ股大幅回吐，人民幣全面向下，港股隨即由升轉跌，午後騰訊

（００７００）跌幅更擴大至逾２％，拖累港股最多急挫３６５點低見２７９０９點，最終全日

蒸發３２８點或１﹒１６％，報２７９４６點，先後失守１００天線（２８１９７點）及

２５０天線（２７９７４點）。主板成交１０２４﹒３４億元增加７﹒８％。國企指數報

１０６８８，下跌１２２點或１﹒１４％。

中美貿易關係再度惡化，加上外資持續流出，以及人民幣急貶兩大因素夾擊下，滬指全日大

挫７３點或２﹒４８％，報２８８２點。深成指瀉２９３點或３﹒１５％，報９０００點。



＊華為料成中美關係絆腳石＊



美國商務部今日正式將中國華為及其在２０多個國家的６８間分支機構列入禁止出口黑名單

，意味著華為在未經美國政府批准的情況下，不能從美國公司購買任何零部件。有分析指，有關

封殺行動是中美貿易戰的延續，惟強調，華為及中興（００７６３）兩家公司在美國市場的佔有

率相對小，有關風波帶來的直接影響不大。然而，中美貿易問題持續發酵，較日前美國宣布重啟

關稅戰後，市場預料華為將成為兩國關係發展的「絆腳石」。

除了中美爭拗外，英國「脫歐」因素對市場再起波瀾。英國保守黨「１９２２委員會」議員

代表Ｇｒａｈａｍ Ｂｒａｄｙ與英國首相文翠珊會面後對媒體表示，文翠珊在６月初在「脫歐

」協議法案進行辯論及表決後，將提交自己的辭職時間表。有分析認為，英鎊在今年首四個月的

表現，明顯跑贏了其他主流貨幣，主要由於英國於期間內獲得延長「脫歐」的期限。惟隨著文翠

珊領導的政府在「脫歐」事務上未見進展，及國際貿易之間的摩擦拖累下，料英鎊短期走勢將偏

軟向下，在在影響市場資金流向，亦影響英國以至歐洲業務為主的企業前景。



＊大市波動資金續流入公用股避險＊



當市場逐步消化中美早前互相加徵關稅的負面消息之際，美國今天正式限制中國電訊設備商

華為「入美」，拖累中、港兩地手機設備股受壓。市場預料，中美兩國未來貿易談判不樂觀，美

國將會步步進逼，向中方爭取更多談判籌碼，中方亦將逐步作出反擊。在市場氣氛偏淡的情況下

，預料資金將繼續湧入公用防守股避險，港股後市方向則需視乎未來貿易談判的進展，料短期將

於２７８００點至２８８００點波動，呈區間上落格局。（ｍｗ）

