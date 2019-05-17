《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部正式將華為及其在２０多個國家的６８間分支機構
列入禁止出口黑名單，意味著華為在未經美國政府批准的情況下從美國公司購買零件。
美國商務部發言人表示，指令立即生效，包括華為在加拿大、日本、巴西、英國及新加坡等
美國以外國家的子公司。（ｍｎ）
17/05/2019 08:18
【貿易開戰】美國正式將華為及其海外子公司列入禁止出口名單
《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部正式將華為及其在２０多個國家的６８間分支機構
列入禁止出口黑名單，意味著華為在未經美國政府批准的情況下從美國公司購買零件。
美國商務部發言人表示，指令立即生效，包括華為在加拿大、日本、巴西、英國及新加坡等
美國以外國家的子公司。（ｍｎ）
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