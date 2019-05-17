  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/05/2019 08:23

【脫歐之後】文翠珊將在下月脫歐協議表決後交出辭職時間表

　　《經濟通通訊社１７日專訊》代表英國保守黨後座議員的「１９２２委員會」主席Ｇｒａｈ
ａｍ　Ｂｒａｄｙ表示，在６月初議會再次對首相文翠珊脫歐協議進行表決後，她將提交自己的
辭職時間表。
　　文翠珊之前承諾在脫歐協議獲國會批准後辭職，但保守黨內的很多人士希望她明確設定若協
議第四次被否她將於何時辭職。
　　英國政府表示，國會將在６月３日當周對脫歐協議法案進行辯論及表決。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態17/05/2019
美擬改移民例 高學歷獲聘專才優先
生財有道16/05/2019
【QQ績後】騰訊首季收入遜預期 大行最新目標價係...
樓市「胡」言16/05/2019
空置稅殺到 – 官方數字都發水﹗﹖
生財有道16/05/2019
《開市Good Morning》曾永堅：騰訊支持位在365元
專訪16/05/2019
【5G大時代】專訪－科大徐岩：華為「小」秘密 香港極適合測試
生財有道16/05/2019
2019 恒生指數走勢及投資建議
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金