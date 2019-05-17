【脫歐之後】文翠珊將在下月脫歐協議表決後交出辭職時間表

《經濟通通訊社１７日專訊》代表英國保守黨後座議員的「１９２２委員會」主席Ｇｒａｈ

ａｍ Ｂｒａｄｙ表示，在６月初議會再次對首相文翠珊脫歐協議進行表決後，她將提交自己的

辭職時間表。

文翠珊之前承諾在脫歐協議獲國會批准後辭職，但保守黨內的很多人士希望她明確設定若協

議第四次被否她將於何時辭職。

英國政府表示，國會將在６月３日當周對脫歐協議法案進行辯論及表決。（ｍｎ）

