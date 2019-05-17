【華為風波】特魯多：華為能否參與５Ｇ建設不涉及政治

《經濟通通訊社１７日專訊》加拿大總理特魯多表示，將根據情報機構的建議及事實，而不

是政治因素，對華為參與建設５Ｇ網絡作出最終決定。

特魯多還表示，中國任意關押加拿大公民是不可接受的行為。此前中國外交部稱，兩名被拘

留的加拿大公民因被控為境外勢力刺探及竊取國家機密而被捕。（ｍｎ）

