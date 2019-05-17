《國際要聞》著名建築大師貝聿銘逝世，終年１０２歲

《經濟通通訊社１７日專訊》著名華裔建築大師貝聿銘於周三（１５日）逝世，終年１０２

歲。

貝聿銘在１９１７年４月２６日出生於廣州，於香港渡過童年，入讀聖保羅書院。他最為世

人熟悉作品包括法國羅浮宮的玻璃金字塔、香港中銀大廈及華盛頓國家美術館東館（Ｅａｓｔ

Ｗｉｎｇｏｆｔｈｅ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｇａｌｌｅｒｙ）等。（ｍｎ）

