《經濟通通訊社１７日專訊》著名華裔建築大師貝聿銘於周三（１５日）逝世，終年１０２
歲。
貝聿銘在１９１７年４月２６日出生於廣州，於香港渡過童年，入讀聖保羅書院。他最為世
人熟悉作品包括法國羅浮宮的玻璃金字塔、香港中銀大廈及華盛頓國家美術館東館（Ｅａｓｔ
Ｗｉｎｇｏｆｔｈｅ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｇａｌｌｅｒｙ）等。（ｍｎ）
17/05/2019 08:32
《國際要聞》著名建築大師貝聿銘逝世，終年１０２歲
《經濟通通訊社１７日專訊》著名華裔建築大師貝聿銘於周三（１５日）逝世，終年１０２
歲。
貝聿銘在１９１７年４月２６日出生於廣州，於香港渡過童年，入讀聖保羅書院。他最為世
人熟悉作品包括法國羅浮宮的玻璃金字塔、香港中銀大廈及華盛頓國家美術館東館（Ｅａｓｔ
Ｗｉｎｇｏｆｔｈｅ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｇａｌｌｅｒｙ）等。（ｍｎ）
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