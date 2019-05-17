【華為風波】日本財相：美國對華為的出口禁令或影響日本企業

《經濟通通訊社１７日專訊》日本財務大臣麻生太郎表示，美國禁止華為購買美國關鍵技術

的做法可能影響到日本企業，並衝擊經濟增長。

他稱，部分日本企業向華為供應零件，而實際上供應鏈是互相交織錯綜複雜，有可能對日本

經濟產生直接或間接影響。

此前美國商務部正式將華為及其在２０多個國家的６８間分支機構列入出口黑名單，在未有

美國政府批准的情況下不能從美國公司購買零件。（ｍｎ）

