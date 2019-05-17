《經濟通通訊社１７日專訊》日本財務大臣麻生太郎表示，美國禁止華為購買美國關鍵技術
的做法可能影響到日本企業，並衝擊經濟增長。
他稱，部分日本企業向華為供應零件，而實際上供應鏈是互相交織錯綜複雜，有可能對日本
經濟產生直接或間接影響。
此前美國商務部正式將華為及其在２０多個國家的６８間分支機構列入出口黑名單，在未有
美國政府批准的情況下不能從美國公司購買零件。（ｍｎ）
17/05/2019 10:39
【華為風波】日本財相：美國對華為的出口禁令或影響日本企業
《經濟通通訊社１７日專訊》日本財務大臣麻生太郎表示，美國禁止華為購買美國關鍵技術
的做法可能影響到日本企業，並衝擊經濟增長。
他稱，部分日本企業向華為供應零件，而實際上供應鏈是互相交織錯綜複雜，有可能對日本
經濟產生直接或間接影響。
此前美國商務部正式將華為及其在２０多個國家的６８間分支機構列入出口黑名單，在未有
美國政府批准的情況下不能從美國公司購買零件。（ｍｎ）
|國際動態17/05/2019
美擬改移民例 高學歷獲聘專才優先
|生財有道16/05/2019
【QQ績後】騰訊首季收入遜預期 大行最新目標價係...
|樓市「胡」言16/05/2019
空置稅殺到 – 官方數字都發水﹗﹖
|生財有道16/05/2019
《開市Good Morning》曾永堅：騰訊支持位在365元
|專訪16/05/2019
【5G大時代】專訪－科大徐岩：華為「小」秘密 香港極適合測試
|生財有道16/05/2019
2019 恒生指數走勢及投資建議
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰