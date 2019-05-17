【脫歐之後】文翠珊與工黨黨魁脫歐協商結束在即，傳無法達成共識

《經濟通通訊社１７日專訊》據外報道，英國首相文翠珊以及工黨黨魁郝爾彬就脫歐協議進

入第二階段協商，不過預計將無法達成任何協議。

下議院將在６月３日當周對脫歐協議法案進行辯論及表決，表決後她將提交自己的辭職時間

表。（ｍｎ）

