《經濟通通訊社１７日專訊》據外報道，英國首相文翠珊以及工黨黨魁郝爾彬就脫歐協議進
入第二階段協商，不過預計將無法達成任何協議。
下議院將在６月３日當周對脫歐協議法案進行辯論及表決，表決後她將提交自己的辭職時間
表。（ｍｎ）
17/05/2019 14:39
【脫歐之後】文翠珊與工黨黨魁脫歐協商結束在即，傳無法達成共識
《經濟通通訊社１７日專訊》據外報道，英國首相文翠珊以及工黨黨魁郝爾彬就脫歐協議進
入第二階段協商，不過預計將無法達成任何協議。
下議院將在６月３日當周對脫歐協議法案進行辯論及表決，表決後她將提交自己的辭職時間
表。（ｍｎ）
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