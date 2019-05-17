【脫歐之後】重量級工黨議員：若與文翠珊協商失敗或舉行二次公投

《經濟通通訊社１７日專訊》英國國會脫歐特別委員會主席Ｈｉｌａｒｙ Ｂｅｎｎ表示，

如果英國首相文翠珊與工黨的脫歐協商破裂，英國舉行第二次公投的可能性提高。

Ｂｅｎｎ是重量級工黨議員，他表示，如果協商沒有進展，就只有兩條路能夠走出今次脫歐

危機，包括國會通過一份脫歐協議，又或者由民眾決定英國前途。（ｍｎ）

