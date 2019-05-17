《經濟通通訊社１７日專訊》精雅印刷（０８３９１）發盈警，預期截至今年３月３１日止
年度錄得虧損不超過７６０萬元，而上年同期則錄得虧損約８６０萬元；主要由於上市產生的非
經常開支，及商業印刷服務客戶之訂單減少。
該公司表示，倘不計及於截至２０１９年及２０１８年３月３１日止年度，分別產生之約
５９０萬元及１３００萬元之上市開支，預料截至２０１９年３月３１日止年度虧損不超過
１７０萬元，而上年同期則錄得溢利約４４０萬元。（ｙｋ）
17/05/2019 08:56
【企業盈警】精雅印刷（０８３９１）料全年虧損不超過７６０萬元
《經濟通通訊社１７日專訊》精雅印刷（０８３９１）發盈警，預期截至今年３月３１日止
年度錄得虧損不超過７６０萬元，而上年同期則錄得虧損約８６０萬元；主要由於上市產生的非
經常開支，及商業印刷服務客戶之訂單減少。
該公司表示，倘不計及於截至２０１９年及２０１８年３月３１日止年度，分別產生之約
５９０萬元及１３００萬元之上市開支，預料截至２０１９年３月３１日止年度虧損不超過
１７０萬元，而上年同期則錄得溢利約４４０萬元。（ｙｋ）
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