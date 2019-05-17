【企業盈警】精雅印刷（０８３９１）料全年虧損不超過７６０萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》精雅印刷（０８３９１）發盈警，預期截至今年３月３１日止

年度錄得虧損不超過７６０萬元，而上年同期則錄得虧損約８６０萬元；主要由於上市產生的非

經常開支，及商業印刷服務客戶之訂單減少。

該公司表示，倘不計及於截至２０１９年及２０１８年３月３１日止年度，分別產生之約

５９０萬元及１３００萬元之上市開支，預料截至２０１９年３月３１日止年度虧損不超過

１７０萬元，而上年同期則錄得溢利約４４０萬元。（ｙｋ）

