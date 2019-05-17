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即市新聞

17/05/2019 09:33

《異動股》舜宇（２３８２）逆市急挫近４％，暫表現最差藍籌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）昨日急挫半成後，現價續跌
３﹒７６％，報８１﹒８５元，暫表現最差藍籌；成交約１０５萬股，涉資８７０８萬元。
　　現時，恆生指數報２８３３１，上升５６點或上升０﹒２０％，主板成交４７﹒６６億元。
國企指數報１０８４７，上升３６點或上升０﹒３４％。
　　上證綜指報２９５１，下跌３點或下跌０﹒１３％，成交１３９﹒５９億元人民幣。
　　深成指報９２９７，上升４點或上升０﹒０５％，成交２４５﹒５８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１２﹒５０元　　　下跌３﹒２５％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒７２元　　　上升１﹒４１％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒６８元　　　下跌１﹒４５％
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒２０元　　　上升０﹒８４％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒７０元　　　無升跌
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　７﹒４４元　　　上升０﹒２７％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　４４﹒７５元　　　上升０﹒２２％
　　富智康集團（０２０３８）　　　１﹒０２元　　　上升０﹒９９％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒５２元　　　上升０﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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