【駐京專電】發改委：第四批國企混合所有制改革名單約１６０家

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，今年要

在前三批混改試點的基礎上，進一步增加數量、擴展領域，啟動開展第四批混改試點工作。近期

，國務院國有企業改革領導小組召開第二次會議，審議通過了國有企業混合所有制改革第四批試

點名單，並對推進第四批混改試點提出了具體工作要求。第四批試點企業共１６０家，其中，中

央企業系統１０７家，地方企業５３家。

