《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，
２０１９年４月，發改委共審批固定資產投資項目９個，總投資１６８億元人民幣，主要集中在
水利和信息化等領域。
４月份ＣＰＩ和ＰＰＩ同比漲幅處於溫和區間，價格總水平延續基本穩定態勢。預計今後一
段時期中國物價還將繼續保持總體平穩運行態勢。
17/05/2019 10:54
【駐京專電】發改委：４月審批固定資產投資項目總金額１６８億
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，
２０１９年４月，發改委共審批固定資產投資項目９個，總投資１６８億元人民幣，主要集中在
水利和信息化等領域。
４月份ＣＰＩ和ＰＰＩ同比漲幅處於溫和區間，價格總水平延續基本穩定態勢。預計今後一
段時期中國物價還將繼續保持總體平穩運行態勢。
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