【貿易開戰】發改委：研判美國加徵關稅影響，及時出台應對措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》發改委新聞發言人孟瑋表示，中美經貿摩

擦已經持續了一年多。儘管貿易摩擦對中國經濟發展產生了一定影響，但影響總體可控。對於此

輪美國加徵關稅，是中方不願意看到的，對中美雙方不利，對世界也不利。應對措施方面，關鍵

還是要辦好自己的事。也就是，進一步做好「六穩」工作。同時，充分研判美國實施加徵關稅可

能造成的影響，根據需要及時出台應對措施，確保經濟運行在合理區間。



＊落實好減稅降費，加快形成強大國內市場＊



孟瑋指出，針對經濟運行面臨的下行壓力，將會同有關部門，立足於推動高質量發展，建設

現代化經濟體系，保持宏觀政策連續性穩定性，強化逆周期調節，落實好減稅降費政策，保持流

動性合理充裕，更加註重通過深化改革擴大開放激發市場活力。加快促進形成強大國內市場，在

擴消費上，完善促進消費的體制機制，多渠道增加優質產品和服務供給，補足城鎮消費供給短板

，促進農村消費提質升級，從而推動消費平穩增長；在穩投資上，加快中央預算內投資安排使用

，加快補齊基礎設施、公共服務等領域短板弱項，實施製造業技術改造和設備更新，適當降低基

礎設施等項目的資本金比例。同時，繼續改善營商環境，堅決落實有效保護產權和知識產權的改

革措施，以「簡審批、優服務」便利投資興業，促進民間投資持續健康發展。

