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17/05/2019 11:20

【駐京專電】發改委：第四批國企混合所有制企業涉新能源、環保等

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，從行業
領域看，第四批國企混合所有制試點企業既有傳統製造業領域的試點企業，也有互聯網、軟件及
信息技術服務、新能源、新材料和節能環保等戰略性新興產業的試點企業。
　　從試點選取看，第四批試點不局限於電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等７個
重要領域的國有企業，也包括具有較強示範意義的其他領域國有企業，以及已經實現股權層面混
合、擬進一步在完善治理上深化改革的國有控股企業。
　　從資產規模看，第四批試點企業的資產總量超過２﹒５萬億元（人民幣．下同），中央企業
資產規模約１﹒７萬億元，地方企業資產規模約０﹒８萬億元。其中，資產規模超過１０億元的
企業共有９９家，佔第四批試點總量的６１﹒８％。
　　從企業層級看，中央企業主要集中在二、三級企業，二級企業５５家，三級企業５０家；地
方企業以一、二級企業居多，其中一級企業１４家，二級企業３２家。
　　她表示，發改委目前已經推出３批５０家重要領域的混改試點。從實施效果來看，已完成改
革主體任務的企業經營業績都得到了顯著改善，比如，資產負債率平均下降５﹒２個百分點，實
現營業收入和利潤額同比增長均在１０％以上，形成了中國聯通、東航物流、中金珠寶、內蒙一
機、合肥江航等一批具有標桿示範意義的優質混改企業。

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