【豬瘟來襲】發改委：後期豬肉價格或上漲，但不必高估影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，受非洲

豬瘟疫情、「豬周期」等因素疊加影響，後期生豬和豬肉價格可能會有一定幅度上漲。但由於中

國畜禽、水產、禽蛋等商品生產供應較為充足，居民消費不會受到大的影響。

發改委強調，不必高估生豬和豬肉價格對ＣＰＩ的影響。發改委預計，今年後期ＣＰＩ將相

對平穩運行，全年漲幅將保持在預期目標範圍內。發改委將繼續密切監測生豬和豬肉價格走勢，

並會同有關部門做好調控工作準備，必要時將採取相關措施穩定供應和價格。

孟瑋指出，今年春節後，生豬價格從低位較快上漲，４月份以來企穩回落。５月８日，全國

平均生豬出場價格為每公斤１５﹒１６元（人民幣．下同），比年初上漲８﹒９％，同比上漲４

５﹒８％。同比漲幅較大主要是由於去年同期生豬價格基數較低，當時是每公斤１０﹒４元，處

於２０１１年以來的最低水平。從較長周期看，當前生豬價格比２０１５年初至今的平均值還要

低２﹒１％左右。

今年以來，豬肉零售價格走勢平穩。５月上旬，發改委監測的大中城市超市集貿市場帶皮後

腿豬肉零售價格為每市斤１２﹒９４元，比年初小幅上漲２﹒１％；同比上漲１４﹒６％，主要

也是由於去年同期價格處在近幾年來的最低水平。

