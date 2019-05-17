《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，城鎮化
是鄉村振興和區域協調發展的有力支撐。近年來，新型城鎮化建設有力有序有效推進，１億多非
戶籍人口在城市落戶的行動穩步實施特色小鎮建設正逐步回歸理性，堅持產業建鎮、特色興鎮，
統籌推進規範糾偏和典型引路，湧現出一批產業特色鮮明、要素集聚、環境優美、宜居宜業的特
色小鎮，同時淘汰整改了４２７個問題「特色小鎮」。
17/05/2019 11:33
【駐京專電】發改委：淘汰整改４２７個問題「特色小鎮」
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，城鎮化
是鄉村振興和區域協調發展的有力支撐。近年來，新型城鎮化建設有力有序有效推進，１億多非
戶籍人口在城市落戶的行動穩步實施特色小鎮建設正逐步回歸理性，堅持產業建鎮、特色興鎮，
統籌推進規範糾偏和典型引路，湧現出一批產業特色鮮明、要素集聚、環境優美、宜居宜業的特
色小鎮，同時淘汰整改了４２７個問題「特色小鎮」。
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