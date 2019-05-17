《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布
會通報康美藥業（滬：６００５１８）調查進展。初步查明其２０１６－２０１８財務報告存在
重大虛假，包括存在通過偽造業務憑證進行收入造假，使用虛假銀行存單，部分資金轉入關聯帳
戶買賣股票等。近日，中證監已對該公司審計機構涉嫌未勤勉盡責進行調查。
17/05/2019 16:48
【駐京專電】中證監通報康美藥業調查進展：財務報告存在重大虛假
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布
會通報康美藥業（滬：６００５１８）調查進展。初步查明其２０１６－２０１８財務報告存在
重大虛假，包括存在通過偽造業務憑證進行收入造假，使用虛假銀行存單，部分資金轉入關聯帳
戶買賣股票等。近日，中證監已對該公司審計機構涉嫌未勤勉盡責進行調查。
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