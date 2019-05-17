《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》遼寧證監局日前向網信證券派出風險監控
現場工作組進行專項檢查。中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布會表示，網信證券存在重大
風險隱患，目前公司資產安全，員工基本穩定。監管部門將繼續加大監管，對發現的違法違規問
題予以查處。
此前，遼寧證監局公告，網信證券股東聯合創業集團被採取限制股東權利措施的監管決定，
其違規主要涉及三名自然人未經批准實際控制網信證券５％以上股權，被責令改正。
17/05/2019 16:48
【駐京專電】中證監：網信證券存在重大風險隱患
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》遼寧證監局日前向網信證券派出風險監控
現場工作組進行專項檢查。中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布會表示，網信證券存在重大
風險隱患，目前公司資產安全，員工基本穩定。監管部門將繼續加大監管，對發現的違法違規問
題予以查處。
此前，遼寧證監局公告，網信證券股東聯合創業集團被採取限制股東權利措施的監管決定，
其違規主要涉及三名自然人未經批准實際控制網信證券５％以上股權，被責令改正。
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