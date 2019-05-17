《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》有消息稱證券公司計劃將科創板兩融的平
倉時間確定為Ｔ＋１日。中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布會表示，２０１９年３月交易
所發布的相關規則明確，科創板公司在上市首日即可作為融資融券業務標的股票。證券公司開展
業務須遵守相關規定，證券公司要切實保護投資者合法權益，嚴格落實適當性管理要求，通過合
同形式與客戶約定包括平倉時間在內的融資融券業務內容，並嚴格按照合同操作。
17/05/2019 16:54
【駐京專電】中證監：科創板兩融平倉時間等由券商與客戶合同確定
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》有消息稱證券公司計劃將科創板兩融的平
倉時間確定為Ｔ＋１日。中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布會表示，２０１９年３月交易
所發布的相關規則明確，科創板公司在上市首日即可作為融資融券業務標的股票。證券公司開展
業務須遵守相關規定，證券公司要切實保護投資者合法權益，嚴格落實適當性管理要求，通過合
同形式與客戶約定包括平倉時間在內的融資融券業務內容，並嚴格按照合同操作。
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