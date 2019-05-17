【駐滬專電】浦發銀行：探索區塊鏈技術在自貿區托管領域應用

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》浦發銀行（滬：６０００００）上海分行

副行長陸煒今日在上海金融科技創新論壇上表示，當前金融科技正在轉向金融底層業務的技術創

新，浦發銀行正在探索區塊鏈技術在自貿區托管領域的應用。

