【駐滬專電】上海銀行業一季度運行穩健，總資產破１５萬億人幣

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海銀保監局公布一季度銀行業數據。截

至一季度末，上海銀行業總資產餘額１５﹒５４萬億元（人民幣．下同），同比增５﹒２％。各

項存款餘額１０﹒２８萬億元，同比增９％；各項貸款餘額７﹒６１萬億元，同比增９﹒４％；

不良貸款率０﹒８２％，保持平穩水平。

