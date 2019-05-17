《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海銀保監局公布一季度銀行業數據。截
至一季度末，上海銀行業總資產餘額１５﹒５４萬億元（人民幣．下同），同比增５﹒２％。各
項存款餘額１０﹒２８萬億元，同比增９％；各項貸款餘額７﹒６１萬億元，同比增９﹒４％；
不良貸款率０﹒８２％，保持平穩水平。
17/05/2019 15:00
【駐滬專電】上海銀行業一季度運行穩健，總資產破１５萬億人幣
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海銀保監局公布一季度銀行業數據。截
至一季度末，上海銀行業總資產餘額１５﹒５４萬億元（人民幣．下同），同比增５﹒２％。各
項存款餘額１０﹒２８萬億元，同比增９％；各項貸款餘額７﹒６１萬億元，同比增９﹒４％；
不良貸款率０﹒８２％，保持平穩水平。
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